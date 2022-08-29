Metin Külünk'ten 'dava' isyanı: 'Genç kitle değerlerimizle arasına çok sert mesafeler koyuyor'

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 12:14

Son dönemde iktidar partisinden isimleri çeşitli yolsuzluk, rüşvet ve benzeri iddialara karışanların kendilerini savunurken sıklıkla "dava" kavramına sarılmaları AKP yönetimini de rahatsız etti.

Partinin yöneticileri arasında, rahatsızlığını kamuoyu önünde açıkça dile getiren o isim AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Metin Külünk oldu. Twitter hesabından konuya ilişkin bir dizi paylaşımda bulunan Külünk, "çıkarları için hukuksuzluğa ve usulsüzlüğe başvuranların dava kavramını kullanma hakkının olmadığını" ifade etti.

Gençliğin partileriyle arasında çok sert mesafe koyduğuna da dikkat çeken Külünk, "arınma vakti" dedi.

Külünk'ün paylaşımlarındaki sözleri şöyle:

"Güne Merhaba.

Mukaddes ”DAVA” kavramı ile milletin karşısına çıkanların, bu kavram üzerinden kendi egolarını, hırslarını, bireysel iktidar beklentilerini,çıkarlarını, kuralsız ve haksızlıklarla dolu yöntemlerle gerçekleştirmek için imukaddes dava kavramını kullanma hakları yoktur

Toplumun hakim değerleriyle güç elde etmek, elde edilen güç üzerinden seküler tutum ve davranışlar toplumu rahatsız eder, bunun sonucunda toplumumuz değerlerimizi sorgular hale gelir. Buna sebep olmak hiçkimsenin hakkı değildir.

Farkındamıyız bir nesil içinde çok kalabalık genç kitle bu kabul edilmesi mümkün olmayan davranışlar üzerinden değerlerimizle arasına çok sert mesafeler koyuyor.

O halde vakit bireysel ve kollektif bilinç ile arınma vaktidir. Dindar söylem seküler ve pratik olmaz."

(Editörün notu: Paylaşımdaki ifadeler olduğu gibi aktarılmıştır, imla ve anlam bozuklukları paylaşım sahibine aittir.)

'GÜNAH İŞLEME ÖZGÜRLÜĞÜ' DEMİŞTİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlik döneminden beri yanında "mücadele" arkadaşı olan Metin Külünk, 17-25 Aralık operasyonu sonrası televizyon programında kulandığı "günah işleme özgürlüğü" ifadesiyle hatırlanıyor.

Metin Külünk, o dönem katıldığı bir programda, operasyona tepki gösterirken "Allah insana günah işleme özgürlüğü vermiştir. Siz insanların günah işleme özgürlüğüne müdahale ediyorsunuz" demişti.