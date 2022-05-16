Metin Külünk'ün yeğeni Resul Dindar'ı hedef aldı: 'Cumhurbaşkanımıza teşekkür edemeyen bir insan bir daha programlarımızda yer almasın'

16 Mayıs 2022 Pazartesi, 11:38

AKP MKYK Üyesi Metin Külünk'ün yeğeni ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Lojistik İş Konseyi YK Üyesi Firdevs Külünk, Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışında sahne alan Karadenizli sanatçı Resul Dindar'ı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na şikayet etti.

Külünk'ün şikayet konusu ise Resul Dindar'ın konserinde "AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmemesi" oldu. Külünk, Twitter hesabından Bakan Karaismailoğlu'nu etiketleyerek şöyle yazdı:

"Dün Havalimanı açılışında, bir saat önce gittim, konserleri de dinledim. Resul Dindar ve Koliva sahne aldı. 'Cumhurbaşkanımıza teşekkür edebilecekler mi?' diye merakla konserin sonunu bekledim bekledim, Resul Dindar ağzına alamadı Cumhurbaşkanımızı, o zaman o sahnede ne işin var?" dedi.

Karaismailoğlu'na seslenen Külünk, "Sayın Bakanım Cumhurbaşkanımıza teşekkür edemeyen bir insanı, (Resul Dindar) Rizeli vatandaşınız olarak bir daha bizim programlarımızda sahne almasını istemiyorum" ifadelerini kullandı.