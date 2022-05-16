Metin Külünk'ün yeğeni Resul Dindar'ı hedef aldı: 'Cumhurbaşkanımıza teşekkür edemeyen bir insan bir daha programlarımızda yer almasın'
AKP MKYK Üyesi Metin Külünk'ün yeğeni Firdevs Külünk, Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışında sahne alan Karadenizli sanatçı Resul Dindar'ı hedef aldı. Yeğen Külünk, Dindar'ın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmediğini belirterek Bakan Adil Karaismailoğlu'na seslendi, "Rizeli vatandaşınız olarak bir daha bizim programlarımızda sahne almasını istemiyorum" dedi.
AKP MKYK Üyesi Metin Külünk'ün yeğeni ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Lojistik İş Konseyi YK Üyesi Firdevs Külünk, Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışında sahne alan Karadenizli sanatçı Resul Dindar'ı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na şikayet etti.
Külünk'ün şikayet konusu ise Resul Dindar'ın konserinde "AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmemesi" oldu. Külünk, Twitter hesabından Bakan Karaismailoğlu'nu etiketleyerek şöyle yazdı:
"Dün Havalimanı açılışında, bir saat önce gittim, konserleri de dinledim. Resul Dindar ve Koliva sahne aldı. 'Cumhurbaşkanımıza teşekkür edebilecekler mi?' diye merakla konserin sonunu bekledim bekledim, Resul Dindar ağzına alamadı Cumhurbaşkanımızı, o zaman o sahnede ne işin var?" dedi.
Karaismailoğlu'na seslenen Külünk, "Sayın Bakanım Cumhurbaşkanımıza teşekkür edemeyen bir insanı, (Resul Dindar) Rizeli vatandaşınız olarak bir daha bizim programlarımızda sahne almasını istemiyorum" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Atatürk Havalimanı'ndan son görüntüler
- İstanbul’da sahte alkol üreticilerine baskın
- İmamoğlu'ndan 'öğrenci indirimi' hakkında karar
- Otobüs ücretini yüksek bulup şoföre saldırdı
- Yüzlerce kişi hastanelik oldu
- Aralık ayında söylediği sözler gündemde!
- Sahte parfüm ve güneş kremi operasyonu
- Almanya'da şirket kurmak isteyenlere uzmandan öneriler
- 6 ay önce evlendiği kocasını öldürdü
- Bu da iktidara yakın şirketin anketi
En Çok Okunan Haberler
-
- Cahit Özkan cephesinden açıklama
- Alaattin Çakıcı yine sahnede
- Sokak eylemlerine SADAT hazırlığı
- Sokak eylemlerine 'SADAT' hazırlığı
- Bakan Özer açıkladı: İlk kez bu yaz uygulanacak
- AKP'de büyük kan kaybı
- Seçimler için kendine iki rakip belirledi
- İsveç NATO kararını verdi
- Benzin ve LPG'ye büyük zam yolda
- Yeni hafta art arda zamlarla başladı