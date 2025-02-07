Mansur Yavaş açıkladı: 'Asgari Ücret Destek Programı' başvuruları başladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Asgari Ücret Destek Programı başvurularının başladığını açıkladı.

Mansur Yavaş açıkladı: 'Asgari Ücret Destek Programı' başvuruları başladı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 07.02.2025 - 21:38

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, asgari ücret destek programına başvuruların başladığını duyurdu. 

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Mansur Yavaş, "Biz, halkın parasını halka harcıyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımızla kimseyi aç ve açıkta bırakmıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yavaş'ın paylaşımı şu şekilde:



Etiketler: #Mansur Yavaş #asgari ücret #Destek

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