Mansur Yavaş açıkladı: 'Asgari Ücret Destek Programı' başvuruları başladı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Asgari Ücret Destek Programı başvurularının başladığını açıkladı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, asgari ücret destek programına başvuruların başladığını duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Mansur Yavaş, "Biz, halkın parasını halka harcıyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımızla kimseyi aç ve açıkta bırakmıyoruz" ifadelerini kullandı.
Yavaş'ın paylaşımı şu şekilde:
Asgari Ücret Destek Programı Başvuruları Başladı!— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) February 7, 2025
? Başvuru Şartları:
?? Tek asgari ücretten başka bir gelire sahip olmamak
?? Hanede en az 3 kişi bulunması
?? Başvuru Adresi:
?? https://t.co/eNogrQsnyz
Biz, halkın parasını halka harcıyoruz. Sosyal belediyecilik… pic.twitter.com/BBbhfOehwD
Etiketler: #Mansur Yavaş #asgari ücret #Destek
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