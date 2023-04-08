Kılıçdaroğlu'ndan 'Romanlar Günü' mesajı: 'Eşit yurttaşlık önündeki tüm engeller aşılacak'

Twitter'dan bir paylaşım yapan 13. cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Roman vatandaşlarımızın tüm sorunlarını biliyorum, onların yanındayım. İktidarımızda hak temelli sosyal devlet politikaları sayesinde Romanlar da güçlenecek" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 15:11
Kılıçdaroğlu'ndan 'Romanlar Günü' mesajı: 'Eşit yurttaşlık önündeki tüm engeller aşılacak'
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Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"SORUNLARINI BİLİYORUM"

Kılıçdaroğlu, "Roman vatandaşlarımızın tüm sorunlarını biliyorum, onların yanındayım. İktidarımızda hak temelli sosyal devlet politikaları sayesinde Romanlar da güçlenecek" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Twitter mesajında şunları kaydetti:

"Roman vatandaşlarımızın tüm sorunlarını biliyorum, onların yanındayım. İktidarımızda hak temelli sosyal devlet politikaları sayesinde Romanlar da güçlenecek. Eşit yurttaşlık önündeki tüm engeller aşılacak."


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