MHP Afyonkarahisar İl Başkanı Mehmet Kocacan kimdir? Mehmet Kocacan neden istifa etti?

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 17:32

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 17:32

Mehmet Kocacan, İl Başkanlığı görevinden istifa etmesiyle gündem oldu. Mehmet Kocacan'ın istifa nedeni merak konusu olurken, yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

MEHMET KOCACAN KİMDİR?

Mehmet Kocacan, eski MHP Afyonkarahisar İl Başkanı Mehmet Karagöz’ün yerine, MHP Afyonkarahisar İl Başkanı olarak göreve başlamıştı.

MEHMET KOCACAN NEDEN İSTİFA ETTİ?

Mehmet Kocacan, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak ile aralarında yaşanan problemleri gerekçe göstererek, istifa etti. Kocaca açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

“2018 yılından bu tarihe kadar MHP Afyonkarahisar il başkanlığı yapmaktayım. 2018 yılı genel seçimlerinde partimiz MHP ilimizden bir milletvekili kazandık. 2019 yerel seçimlerde 17 belediye başkanı kazandık. 5 yıllık bir süre içerisinde yoğun ve başarılı bir çalışma yürüterek ilimizin birçok sorunları dile getirerek çözüm bulmaya çalıştık. 28. dönem milletvekilliği adaylığı konusunda teşkilatımızın genelinden oluşan dillendirilen görüşlerini üst makamlara bildirmemize rağmen Afyonkarahisar Teşkilatının ve parti tabanın görüşü dikkate alınmadığını üzülerek görmüş olduk. Her şey telafi edilebilir yalnız insanın gönlü kırıldığı zaman bir daha telafisi mümkün olmuyor.”