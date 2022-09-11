MHP, AKP'ye giden oyların peşinde!
Siyaset kulislerinde son dönemde “Cumhur İttifakı’nın oy kaybettiği” dillendiriliyor. AKP genel merkezinde de “partiye kırgın AKP seçmeninin olduğu, bu nedenle partinin oyunda düşüş gözlendiği” konuşuluyor.
MHP için de özellikle son dönemdeki seçim anketleri göz önünde bulundurularak “partinin baraj altında kalacağı” değerlendirmeleri yapılıyor.
ORC’nin en son 51 ilde toplam 5 bin 310 kişi ile yüz yüze görüşerek yaptığını açıkladığı ankette AKP’nin oyu yüzde 27.3; MHP’nin oyu yüzde 6,1 gösterilmişti. Ancak MHP lideri Devlet Bahçeli’nin, Amasya, Tokat, Çorum ve Yozgat teşkilatlarının da dahil olduğu Sivas mitinginde, “MHP açısından tablo 2018 yılındaki seçimleri andırıyor.” görüşü hâkim.
PAHALILIK VE ENFLASYON
MHP ile AKP arasındaki oy geçişkenliği 2018 seçimlerinde de kendini hissettirmişti. Daha önceki seçimlerde AKP’ye oy veren seçmenlerin 2018’de “MHP’ye kaydığı” gözlenmişti. Yaşam pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle “AKP’ye kırgın bir seçmen kitlesi” mevcut. Ancak Bahçeli’nin Sivas’taki mitingi, “AKP’ye kırgın olan seçmenin 2023’te MHP’ye kayabileceğini” gösterdi. Mitinge gelen ve AKP’li olduklarını söyleyen seçmenlerin birçoğu, parlamento seçimlerinde “tercihlerini MHP’den yana kullanabileceklerini” ifade ediyor. MHP kanadı ise “2023’te MHP, parlamentoda daha fazla milletvekili ile temsil edilecek” yorumunu yapıyor.
‘YASANIN YARARI’
Gelecek seçimlerde geçen nisan TBMM’den geçen Seçim Yasası da uygulamaya girecek. Yasada yapılan “artık oy” düzenlemesinin “daha çok MHP’ye yarayacağına” işaret ediliyor. Buna gerekçe olarak da Osmaniye gösteriliyor. Bahçeli’nin de memleketi olan Osmaniye’de, 2018 seçimlerinde MHP’nin daha önce iki olan milletvekili sayısının bire düştüğüne dikkat çekiliyor. MHP’de, “İttifaklar arası artık oy söz konusu olmasaydı MHP, 2018’de Osmaniye’den iki milletvekili çıkaracaktı. Ancak ittifak içi oyların bölüşümü nedeniyle MHP’nin çıkarması beklenen bir milletvekili İYİ Parti’ye gitti” değerlendirmesi yapılıyor.
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