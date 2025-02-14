MHP, anket sonuçlarından 'rahatsız' oldu: 'Mutlaka yaptırıma bağlanmalı'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda seçim anketlerine tepki gösterdi. Yıldız, "Mutlaka yaptırıma bağlanmalıdır" dedi.

MHP, anket sonuçlarından 'rahatsız' oldu: 'Mutlaka yaptırıma bağlanmalı'
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 14.02.2025 - 12:45

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda seçim anketlerine sert tepki gösterdi.

Yıldız, kamuoyunu yönlendiren ve manipüle edebilecek şekilde yapılan anketlerin güvenilirliğine dikkat çekerek, bu tür anketlerin yaptırımı olması gerektiğini savundu.

"YAPTIRIMA BAĞLANMALI"

Yıldız X hesabından yaptığı paylaşımda, "Sahte ürün, sahte para, sahte  plaka suçlarını TCK ağır yaptırımlara bağlamıştır. Maşa başında uydurduğu rakamlarla kamuoyunu yönlendirmeye çalışan, manipülasyon yapan, sahte anketler yoluyla çıkar sağlayan şirket yöneticilerinin sahte ürün pazarlayan ,sahte para basan kalpazandan farkı yoktur. Mutlaka yaptırıma bağlanmalıdır" dedi.

MHP'li Yıldız, paylaşımının sonuna, "Meraklısına not: Milliyetçi Hareket Partisi’nin bu konuda hazırladığı kanun teklifi aylar önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuştur" notunu düştü.


Etiketler: #MHP #ANKET #Feti Yıldız

İlgili Haberler

Son Dakika... MHP açıkladı: Devlet Bahçeli taburcu oldu!

Son Dakika... MHP açıkladı: Devlet Bahçeli taburcu oldu!
MHP'den CHP'nin ön seçim kararına: 'Hukuken ciddiye alınamaz'

MHP'den CHP'nin ön seçim kararına: 'Hukuken ciddiye alınamaz'
O görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! MHP'li Erzincan Belediyesi'nde köpek katliamı: Çalışanlar görevden uzaklaştırıldı

O görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! MHP'li Erzincan Belediyesi'nde köpek katliamı: Çalışanlar görevden uzaklaştırıldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler