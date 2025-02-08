O görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! MHP'li Erzincan Belediyesi'nde köpek katliamı: Çalışanlar görevden uzaklaştırıldı

Sokakta yaşayan hayvanlara yönelik katliam ve şiddet haberleri dinmezken Erzincan'da ortaya çıkan sahipsiz köpeklerin öldürülme anları Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Son olarak MHP'li Erzincan Belediyesi'nde, belediye çalışanlarının görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

O görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! MHP'li Erzincan Belediyesi'nde köpek katliamı: Çalışanlar görevden uzaklaştırıldı
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İHA
Yayınlanma: 08.02.2025 - 09:57

MHP'li Erzincan Belediyesi, sahipsiz köpeklere yönelik katliam iddiaları üzerine soruşturma başlatıldığı, ilgili personellerin görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 3 Şubat 2025’te bazı sosyal medya ve haber kanallarında sokak hayvanlarına ilişkin yer alan haber ve görüntüler üzerine gerekli idari ve hukuki sürecin ivedilikle başlatıldığı belirtildi.

"PERSONELLER GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI"

Açıklamada, "Bu kapsamda, soruşturmanın selameti için idari ve hukuki süreç tamamlanıncaya kadar veteriner işleri müdürü ve ilgili personeller görevden uzaklaştırılmıştır. Sürecin şeffaf bir şekilde yürütüleceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Hayvan katliamlarının ardı arkası kesilmezken, vahşetin son adresi Erzincan olmuştu. MHP'li belediyenin talimatıyla, sahipsiz köpeklerin kent merkezindeki çöplüğe gömüldüğü ortaya çıkmıştı. Kan donduran görüntülerde, çukura gömülen bazı köpeklerin ise canlı olduğu görülmüştü.


Etiketler: #Köpek #köpekler #Erzincan

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