MHP Artvin milletvekili adayları kim? 2023 MHP Artvin milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin Artvin milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP Artvin milletvekili adayları kim? 2023 MHP Artvin milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Artvin milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Artvin milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Artvin milletvekili adayları kim? MHP Artvin milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Artvin milletvekili adayları tam listesi...
MHP ARTVİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
METE HAN ÖZKAN
ERKAN ÇAĞATAY KURUOĞLU
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