MHP Artvin milletvekili adayları kim? 2023 MHP Artvin milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 26.04.2023 - 12:53

Güncelleme: 26.04.2023 - 12:53

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Artvin milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Artvin milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Artvin milletvekili adayları kim? MHP Artvin milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Artvin milletvekili adayları tam listesi...

MHP ARTVİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

METE HAN ÖZKAN

ERKAN ÇAĞATAY KURUOĞLU