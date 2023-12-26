MHP Babaeski İlçe Başkanı Vural görevinden istifa etti
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Babaeski İlçe Başkanı Emre Vural, sağlık problemi sebebiyle görevinden istifa etti.
MHP Babaeski İlçe Başkanı Emre Vural, sosyal medyada yaptığı açıklamada, görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Vural, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Şeref ve gururla yaklaşık 5 yıldır yürütmekte olduğum Milliyetçi Hareket Partisi Babaeski İlçe Başkanlığı görevimden sağlık sorunlarım sebebiyle istifa etmiş bulunmaktayım. Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli Bey’e, Milliyetçi Hareket Partisi’ne ve Ülkücü harekete olan bağlılığım ve hizmetlerim devam edecektir. Bu süreçte yanımda olan partime, tüm dava arkadaşlarıma ve tüm yönetim kurulu üyelerime teşekkür ediyorum. Ülkücü ve Milliyetçi Hareket bu bayrak dalgalandıkça sürecektir."
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