MHP Bitlis milletvekili adayları kim? 2023 MHP Bitlis milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin Bitlis milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP Bitlis milletvekili adayları kim? 2023 MHP Bitlis milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Bitlis milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Bitlis milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Bitlis milletvekili adayları kim? MHP Bitlis milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Bitlis milletvekili adayları tam listesi...
MHP BİTLİS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
GÖKHAN İDİZ
OSMAN GÜLSAR
ABDULRAHİM ŞUBAŞI
Resmi İlanlar
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