MHP'de teşkilatların feshi sürüyor... Dalaman İlçe Başkanı Avcı istifa kararını açıkladı, yönetim kurulu feshedildi!

26.04.2026 14:37:00
Güncellenme:
ANKA
MHP'de teşkilatların feshi sürüyor... Dalaman İlçe Başkanı Avcı istifa kararını açıkladı, yönetim kurulu feshedildi!

MHP Dalaman İlçe Başkanı Fatih Avcı görevinden istifa etti. MHP Muğla İl Başkanlığı, istifanın ardından Dalaman İlçe Yönetim Kurulu’nun feshedildiğini açıkladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Dalaman İlçe Başkanı Fatih Avcı, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

"GÖREVİMİ, ARTAN İŞ YOĞUNLUĞUM SEBEBİYLE ÜZÜLEREK BIRAKIYORUM"

Avcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Yürütmekte olduğum Milliyetçi Hareket Partisi Dalaman İlçe Başkanlığı görevimi, artan iş yoğunluğum sebebiyle üzülerek bırakma kararı almış bulunuyorum. Görev sürem boyunca birlikte yol yürüdüğüm tüm dava arkadaşlarıma, teşkilat mensuplarımıza ve kıymetli hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Bu süreçte üzerimizde hakkı olan herkesten helallik diliyor, varsa bilmeden, istemeden kırdığımız gönüller için af ve özür diliyorum. Liderimiz Devlet Bahçeli beyefendinin izinde, kutlu davamıza olan bağlılığımın ömür boyu süreceğini, her zaman bu davanın bir neferi olmaktan onur ve gurur duyacağımı özellikle ifade etmek isterim."

DALAMAN İLÇE YÖNETİM KURULU FESHEDİLDİ!

MHP Muğla İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada ise “Dalaman İlçe Başkanımız, iş yoğunluğu nedeniyle görevinden istifa etmiştir. Bugüne kadar vermiş olduğu emek ve katkılarından dolayı kendisine teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz. Genel Merkezimizin tensipleri doğrultusunda Dalaman İlçe Yönetim Kurulu feshedilmiş olup, en kısa sürede yeniden teşkilatlanma süreci tamamlanarak atamalar gerçekleştirilecektir” denildi.

MHP, 17 Nisan'da partinin Muğla İl Teşkilatı'nı feshetmiş, il başkanlığı görevine Emrah Oltulu'yu atamıştı.

Fatih Avcı

Son dakika... MHP'de 'tasfiye' depremi sürüyor: Ardahan İl Teşkilatı da feshedildi! Son dakika haberi... MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partinin Ardahan İl Teşkilatı'nın feshedildiği açıkladı. Yalçın'ın açıklamasına göre; Ardahan İl Başkanlığı görevine Sevim Köseliören atandı.
'Tasfiyeler' sürerken... Çok konuşulacak 'MHP' kulisi: 'İç cephe sarsıntısı yaşanıyor, parti içinde klikler savaşı var' MHP'de İzzet Ulvi Yönter’in istifasının ardından başlayan süreçte aralarında İstanbul’un da bulunduğu 11 il teşkilatı feshedildi. Parti içindeki gelişmeler “klikler savaşı” ve “iç cephe sarsıntısı” yorumlarına yol açarken, sürecin ittifak dengelerine etkisi ise merak konusu oldu.
Son dakika... MHP'de 'tasfiye' depremi tam gaz: Bingöl ve Gaziantep il teşkilatları da feshedildi Son dakika haberi... MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partinin Bingöl ve Gaziantep il teşkilatlarının feshedildiği açıkladı. Yalçın'ın açıklamasına göre; Bingöl İl Başkanlığı görevine Emin Varan, Gaziantep İl Başkanlığı görevine ise Mehmet Sait Kılıç atandı.