MHP Didim İlçe Başkanı görevinden istifa etti
MHP Didim İlçe Başkanı Fikret Alkaya, "sağlık sorunlarını" gerekçe göstererek görevinden istifa etti.
2018 yılından bu yana MHP Didim İlçe Başkanlığı görevini sürdüren Fikret Alkaya, sağlık sorunları sebebiyle görevinden istifa etti.
Alkaya’nın istifasının doğrulayan MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, istifanın kabul edildiğini ve kısa sürede yeni ilçe başkanının belirleneceğini belirtti.
Öte yandan Alkaya'nın istifasında Haluk Alıcık ile arasından geçen ve nedeni henüz bilinmeyen tartışma etkili olduğu öne sürüldü.
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