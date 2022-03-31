Devlet koruması altındaki çocukları MHP’nin etkinliğine götürmüşler

31 Mart 2022 Perşembe, 12:00

Çocuklar daha sonra servislerle MHP Pursaklar İlçe Başkanlığı’nın bir düğün salonunda düzenlediği, “Çocuklar Gülerse Dünya Güler” isimli etkinliğine götürüldü.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, programın ardından MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, sosyal medya hesabından çocukların fotoğraflarını paylaştı. Paylaşımında çocukların yüzlerini kapatan Baştuğ, “Pursaklar Sevgi Evlerindeki yavrularımızla güzel bir gün geçirdik. Bu anlamlı program için Pursaklar İlçe Başkanımız Mehmet Ersin Ekinci ve Sevgi Evleri yöneticilerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"HESABI VERİLMELİ"

CHP’li Emir, skandalı TBMM gündemine de taşıdı. Devlet koruması altındaki çocukların siyasete alet edilmesini eleştiren Emir, şunları kaydetti:

“Başta Ankara Çocuk Evleri Sitesi Müdürü ve Aile Bakanı olmak üzere tüm yetkililer, bu skandalın hesabını vermelidir. Şefkat bekleyen yavrularımızı mutlu etmek adına yapılacak her türlü faaliyeti elbette biz de destekleriz ve bu konuda elimizden geleni her zaman fazlasıyla yaparız ve yapıyoruz da. Çocukları kaldıkları yerde gidip ziyaret edebilirsiniz, ancak bu çocukları hele ki okullarının olduğu bir gün bir siyasi partinin etkinliğine götüremezsiniz. Çocuk Evleri yöneticileri, devlet koruması altındaki çocukları siyasete alet etmişlerdir. Ellerinizi çocuklarımızdan çekin. Bu skandalın hesabı sorulana kadar takipçisi olacağız.”