Devlet koruması altındaki çocukları MHP’nin etkinliğine götürmüşler
Ankara’da devlet koruması altındaki çocuklara yönelik skandal bir olay yaşandı. Çocukların 28 Mart günü okul yerine MHP’nin etkinliğine götürüldüğü öğrenildi. CHP Milletvekili Murat Emir’in iddiasına göre, Ankara Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Fahri Ertekin, Sığınma Evi’ndeki 200’e yakın çocuğun 28 Mart Pazartesi günü okula gönderilmemesi talimatını verdi.
Çocuklar daha sonra servislerle MHP Pursaklar İlçe Başkanlığı’nın bir düğün salonunda düzenlediği, “Çocuklar Gülerse Dünya Güler” isimli etkinliğine götürüldü.
BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, programın ardından MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, sosyal medya hesabından çocukların fotoğraflarını paylaştı. Paylaşımında çocukların yüzlerini kapatan Baştuğ, “Pursaklar Sevgi Evlerindeki yavrularımızla güzel bir gün geçirdik. Bu anlamlı program için Pursaklar İlçe Başkanımız Mehmet Ersin Ekinci ve Sevgi Evleri yöneticilerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
"HESABI VERİLMELİ"
CHP’li Emir, skandalı TBMM gündemine de taşıdı. Devlet koruması altındaki çocukların siyasete alet edilmesini eleştiren Emir, şunları kaydetti:
“Başta Ankara Çocuk Evleri Sitesi Müdürü ve Aile Bakanı olmak üzere tüm yetkililer, bu skandalın hesabını vermelidir. Şefkat bekleyen yavrularımızı mutlu etmek adına yapılacak her türlü faaliyeti elbette biz de destekleriz ve bu konuda elimizden geleni her zaman fazlasıyla yaparız ve yapıyoruz da. Çocukları kaldıkları yerde gidip ziyaret edebilirsiniz, ancak bu çocukları hele ki okullarının olduğu bir gün bir siyasi partinin etkinliğine götüremezsiniz. Çocuk Evleri yöneticileri, devlet koruması altındaki çocukları siyasete alet etmişlerdir. Ellerinizi çocuklarımızdan çekin. Bu skandalın hesabı sorulana kadar takipçisi olacağız.”
İlgili Haberler
- MHP Genel Başkan Yardımcısını sadece 3 AKP'li dinledi
- MHP'den 'Bakanlıkta işe alım için para alanlar' iddiası
- Devlet Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na ‘baraj’ yanıtı: 'MHP’nin nefesi ensendedir'
Video Haberler
- Trabzon'da heyelan; 2 katlı bina boşaltıldı
- 'Scooter'lar sinir krizi geçirtti
- FETÖ operasyonunda şaşkına çeviren an
- Pandemide 42 diş hekimi hayatını kaybetti
- Ankara'da vatandaş da esnaf da dertli
- Arabanın motoruna yuva yapan kediler serviste çıkarıldı
- Bir parti daha kuruluyor
- İYİ Parti'de bundan sonra ne olacak?
- 'Pencereleri ve kapıları sıkı sıkı kapatın'
- Uzmanlardan 'Çöl tozu' uyarısı
En Çok Okunan Haberler
- Yıldız oyuncudan Trabzonspor'a müjde!
- Descartes'in hangi kitapları okunmalı? İşte ayrıntılar..
- FETÖ operasyonunda şaşkına çeviren an
- TMO’dan 18 bin tonluk ayçiçeği yağı ithalatı
- Ukrayna'da yakıt depoları vuruldu
- Konya'da otomobilin çarptığı 3 kişi yaraladı
- Trabzon’da heyelan; 2 katlı bina tahliye edildi
- Paşalimanı Koyu'na Halis Temel'in heykeli dikilsin
- Savcı Mehmet Selim Kiraz, İstanbul Adliyesi’nde anıldı
- Borsa yükselişe geçti