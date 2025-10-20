MHP ‘Hayırlı Günler Komşum’ ziyaretlerine başlıyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin yeni dönemde yürüteceği çalışma programı hakkında açıklamalarda bulundu.

24 Ekim 2025 tarihinden itibaren ‘Hayırlı Günler Komşum’ ziyaretleri yapılacağını ve "Derdiniz Derdimizdir" sohbetleri yapılacağını belirten Yalçın, "Geniş katılımlı olması planlanan söz konusu etkinlikler, bütün il ve ilçelerde düzenlenerek yurdun her köşesinde yaygınlaştırılacaktır. ‘Hayırlı günler komşum’ ziyaretleri, ‘Derdiniz Derdimizdir’ konulu sohbetlerle ortak ve birbirini tamamlayan konsept içinde düzenlenecektir. ‘Hayırlı günler komşum’ temalı ziyaretlerle ‘Derdiniz Derdimizdir’ konulu sohbet toplantıları, sadece evlerle sınırlı tutulmayacak; esnafı, meslek odalarını, sivil toplum kuruluşlarını da kapsayacak ve hatta köylere kadar uzanacaktır. Ziyaret ve sohbet iklimi, toplumun her kesiminden vatandaşlarımızla buluşmaya vesile olacaktır. Ziyaret ve sohbet toplantıları çok geniş kapsamlı olacağından, bu yöndeki faaliyetlere teşkilatlarımızın her kademesinden katılım sağlanacaktır" dedi.

'SÜREÇ' DE ANLATILACAK

Ziyaret ve sohbetlere başkanlık divanı ve Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, milletvekilleri; il, ilçe ve belde başkanları, il, ilçe ve belde yönetim kurulu üyeleri, belediye başkanları, belediye meclis ve il genel meclis üyeleri tarafından yapılacak katılımla düzenleneceğini söyleyen Yalçın, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Ziyaretler sırasında, vatandaşlarımızın dertleri dinlenecek, siyaset kurumuyla devletten beklenti ve talepler kayda geçirilecektir. Ziyaretler dolayısıyla Terörsüz Türkiye’nin; hayalden gerçeğe, soyut ülküden somut düşünceye, projeden uygulamaya geçme aşamasında olduğu, ayrıntılı olarak milletimizle paylaşılacaktır. Terörsüz Türkiye yolunda sarf edilen gayretlerin sonuçsuz kalmadığı; meselenin kamu vicdanına sığmaya, yerleşmeye başladığı delilleriyle anlatılacaktır. Terörsüz Türkiye olgusunun; Gazze’deki soykırımın, İsrail terörünün durması yönündeki uluslararası çabaların yeşerttiği barış umutlarından ayrı düşünülmemesi gerektiği üzerinde durulacaktır. Bu olgunun, Suriye ve Irak’ın toprak bütünlüğünün sağlanması hususundaki gayretlerden ayırt edilmemesinin önemi dile getirilecektir. Suriye’nin toprak bütünlüğü ve bu ülkedeki SDG gibi ayrılıkçı unsurların Şam merkezli sisteme entegrasyon zarureti ve Terörsüz Türkiye olgusunun birbiriyle alakalı olduğu anlatılacaktır. Terörsüz Türkiye konusunun, KKTC’nin dünyada bağımsız bir devlet olarak tanınması çabalarından soyutlanmaması, aynı perspektifte değerlendirilmesi gerektiğinin altı çizilecektir. Aksi takdirde KKTC parlamentosunun Türkiye Cumhuriyeti’ne katılma kararı alması gerektiği anlatılacaktır."

MUHALEFET YİNE HEDEFTE

Açıklamasında muhalefeti de hedef alan Yalçın, muhalefet partilerinin, iktidara ve Cumhur İttifakı’na karşı yıpratıcı ve yaralayıcı toplum mühendisliği politikaları yaptığını ve bunun bir kötüleme yarışına döndüğünü savundu. Yalçın, "Yapıcı ve olumlu siyaseti terk eden muhalif partiler, iktidarı ve Cumhur İttifakı’nı başarısız göstermek için Bremen Mızıkacıları gibi üst üste dizilmişlerdir. Muhalefetin bütün nakaratları; iyiye kötü, yanlışa doğru, doğruya eğri, temize kirli demek olmuştur. Türkiye’de muhalefetin anlaşılmak ve mevcut sorunlara alternatif çözümler üreterek kamuoyuna sunmak gibi bir derdi yoktur. Temel hedefleri; halkı biteviye karamsarlığa, ümitsizliğe sevk etmektir. Muhalefetin kötümser ve karamsar tutumu, Türkiye’de sosyal sükûn ve barışın önündeki engellerden biri olarak karşımızda durmaktadır. Her şeye rağmen MHP ve Cumhur İttifakı, Türkiye’nin yüksek hedeflere yürüyüşünün, bu bozguncular güruhu tarafından engellemesine izin vermeyecektir" değerlendirmesinde bulundu.