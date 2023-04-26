MHP Iğdır milletvekili adayları kim? 2023 MHP Iğdır milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 26.04.2023 - 16:43

Güncelleme: 26.04.2023 - 16:43

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Iğdır milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Iğdır milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Iğdır milletvekili adayları kim? MHP Iğdır milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Iğdır milletvekili adayları tam listesi...

MHP IĞDIR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

YAŞAR KARADAĞ

İBRAHİM DİZMAN