MHP Iğdır milletvekili adayları kim? 2023 MHP Iğdır milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin Iğdır milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, MHP Iğdır milletvekili adayları kim? 2023 MHP Iğdır milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2023 - 16:43
MHP Iğdır milletvekili adayları kim? 2023 MHP Iğdır milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, MHP'nin Iğdır milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, MHP Iğdır milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MHP Iğdır milletvekili adayları kim? MHP Iğdır milletvekili adayları tam listesi! İşte, MHP Iğdır milletvekili adayları tam listesi...

MHP IĞDIR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

YAŞAR KARADAĞ

İBRAHİM DİZMAN


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