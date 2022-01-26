MHP il yöneticisinden Gaffar Okkan'a beddua: "Mekanın cehennem olsun"

26 Ocak 2022 Çarşamba, 10:41

Gaffar Okkan, Diyarbakır Emniyet Müdürü iken 24 Ocak 2001’de korumalarıyla birlikte bir suikast sonucu şehit edilmişti.

Gaffar Okkan’ın 21. ölüm yıldönümü nedeniyle yurt genelinde çeşitli anmalar düzenlenirken MHP'nin bir il teşkılatı yöneticisi Okkan'la ilgili skandal bir paylaşımda bulundu.

MHP Kocaeli İl Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Erhan Kopuk, Gaffar Okkan hakkında Facebook hesabından yaptığı paylaşımında “Gaffar Okkan yerin ateş olsun cehennem mekanın olsun” ifadelerini kullandı.

Kopuk, MHP’nin İzmit İlçe Başkanı Kemal Okur'un da ‘beğeni’yle karşıladığı görülen paylaşımı daha sonra sildi.

Öte yandan Odatv'ye konuşan Kopuk'un paylaşımı kendisinin yapmadığını, konuyla ilgili adli süreç başlatacağını söylediği öğrenildi.























