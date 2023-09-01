MHP İstanbul İl Başkanlığı'na Sertel Selim yeniden seçildi

Yayınlanma: 01.09.2023 - 19:16

Güncelleme: 01.09.2023 - 19:16

Bakırköy'deki bir otelde düzenlenen MHP İstanbul İl Başkanlığı 14. Olağan Kongresi'ne TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP Genel Başkan Yardımcıları Edip Semih Yalçın, Feti Yıldız ve İsmail Faruk Aksu, bazı İstanbul milletvekilleri, il ve ilçe yöneticileri, çok sayıda delege ve vatandaş katıldı.

Kongre Divan Başkanlığına Yalçın, seçildi.

Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından partisinin il kongrelerine gönderdiği mesajı okudu.

Kongrede söz alan İl Başkanı Sertel Selim, 31 Mart 2024'teki seçimlere hep beraber hazırlanacaklarını, merkezi yönetimle yerel yönetimler arasında tam bir uyum sağlanması için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini dile getirerek, "Merkezden yerele, istikrarı bozmadan umuda doğru yol alacağız. Yüce Allah'ın izniyle İstanbul'u bu zilletin elinden kurtaracağız" ifadelerini kullandı.

Daha sonra yapılan oy kullanma işleminin ardından, tek aday olan Selim Sertel yeniden MHP İstanbul İl Başkanı seçildi.