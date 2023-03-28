MHP İzmir İl Başkanı: Bu matematik işi değil, Allah imansızlara fırsat vermez

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin konuşurken “Bu matematik işi değil, Allah’ın işi. Cenab-ı Allah imansızlara, hainlere fırsat vermez. Allah varken matematik olmaz. Allah var” ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 13:26
MHP İzmir İl Başkanı: Bu matematik işi değil, Allah imansızlara fırsat vermez
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MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, yerel bir internet sitesinin programında yaptığı konuşmada muhalefeti hedef alırken akıl almaz ifadeler kullandı.

Millet İttifakı’nın seçimi ilk turda kazanacağı yönündeki tahminlere karşı çıkan Şahin, konuyla ilgili "düşünce"lerini şu sözlerle dile getirdi:

“Bu matematik işi değil, Allah’ın işi. Cenab-ı Allah imansızlara, hainlere fırsat vermez. Allah varken matematik olmaz. Allah var. Türk milletine Allah’ın dinine 600 yıl kılıçdarlık yapmış milletten söz ediyoruz. Ebabillerle filleri yenen ordulardan bahsediyoruz. Bu söylediğim dini bir şey değil. Bu söylediğim Amerika’nın, FETÖ’nün, hainlerin Türkiye üzerinde tahakküm kurmak isteğiyle Allah’ın izniyle olmamasından bahsetmiyorum” ifadelerini kullandı.

'HÜDA PAR' AÇIKLAMASI: SEÇMEN SORMUYOR

Şahin, Cumhur İttifakı'na katılan HÜDA PAR'ın terör örgütü Hizbullah'la bağlantılı olduğu iddialar üzerine de "Biz eline silah almış mı almamış mı ona bakarız. Seçmen bize HÜDA PAR'ı sormuyor. Böyle bir soru ile karşılaşmadım. Biz Türk milliyetçileri olarak vatan, millet diyen herkes gölgesinde olabilir. Peygamberimizin duasını almış bu milleti FETÖ'nün Biden'ın kucağına bırakmaz" diye konuştu. 

 


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