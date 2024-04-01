MHP lideri Bahçeli, partisinin genel merkezinden ayrıldı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi’nin sonuçlarını takip ettiği partisinin genel merkez binasından ayrıldı.
Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi’ne ilişkin oyunu Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Anıttepe Ortaokulu’nda öğle saatlerinde kullandı.
Oy kullanmasının ardından MHP Genel Merkezi’ne gelen MHP lideri Bahçeli, oy sayımını ve seçim sonuçlarını burada takip etti.
Oy sayım ve sonuçlara ilişkin genel merkezde takip eden Bahçeli, herhangi bir açıklamadan saat 01.00 itibariyle genel merkez binasından ayrıldı.
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