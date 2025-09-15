MHP'lilerin tehdit ettiği Emekli Albay Orkun Özeller: Her türlü savunma hakkımı kullanacağım

Emekli Albay Orkun Özeller, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi sosyal medya hesabından eleştirmesi üzerine, MHP'nin gençlik kolu Ülkü Ocakları'nın yöneticileri başta olmak üzere birçok MHP'li isim tarafından açık tehditlere maruz kaldı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan emekli albay Özeller, hakaret ve tehditlere karşı her türlü savunma hakkını kullanacağını belirterek, şunları söyledi:

“Malumunuz X hesabımdan Sayın Devlet Bahçeli'yi eleştiren bir paylaşımda bulunmuştum. Bu paylaşımın ardından tehdit ve hakaret dolu mesajlarla karşılaştım. Öncelikle şunu belirtmem gerekiyor, ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Biz ölümle daha askerlik görevimize başladığımız ilk gün sözleşme yapmış insanlarız. O yüzden peşinden söyleyeyim: Türk milleti ve devleti için icabında ölmeyi görebilen bir vatan evladı olarak bu tehditlerin hiçbir hükmü yoktur. Bu memlekette ‘Sultan Vahdettin'e hain değildir’ diyerek aklayan, Türklüğünden istifa eden Şeyhüslam Mustafa Sabri'nin ismi okullara verilirken görmezden gelen İskilipli Atıf'a türbe yapılmasını olağan karşılayan, Şeyh Said'nin isminin caddelere verilmesini hoş gören, Atatürk'e yönelik iftira ve hakaretler karşısında sessiz kalan ve nihayetinde 50 bin insanımızın katilini gazi Meclis’e davet eden, yetmezmiş gibi merhum başbuğun mezarının başında bebek katiline ‘kurucu önder’ deyip, PKK terör örgütünün elebaşını bütün Kürt kökenli vatandaşlarımızın lideri ilan eden ve yetmezmiş gibi bu alçağa şiir gönderdiği öne sürülen Devlet Bahçeli’yi eleştirmek bir Türk milliyetçisi olarak en demokratik hakkımdır.

"ABD PROJESİNİN PEŞİNDEN KOŞMAKLA MİLLİYETÇİLİK OLMUYOR"

Bütün bunlar bir yana, bir tiyatro gösterisiyle PKK'nın silah bırakmış gibi gösterilmesi ve Türk milletinin kandırılması yetmiyormuş gibi Devlet Bahçeli'nin ‘PKK silah bırakmıştır’ açıklamasını yaptığı gün, terör örgütünün Metina'da Mehmetçik'e dron ile saldırdığı iddiası ise hala yalanlanmamıştır. Bu benim canımı yakmaktadır. Özetle, bir ABD projesinin peşinden koşmakla, bilerek ya da bilmeyerek Siyonizm'in ekmeğine yağ çalmakla milliyetçilik olmuyor. Bugün memleketin geldiği, getirildiği hal benim gibi milyonlarca insanı kahrediyor. Ne gariptir ki hayatı boyunca PKK'ya tek laf etmeyenler, hatta bugün onlarla kol kola girenler, ömrünü terörle mücadeleye adayan bir Türk askerine tehditler yağdırması, kimlerin ne hale düştüğünü anlamaya yeter de artar.

"BAHÇELİ'Yİ ELEŞTİRENLERİN ÖLÜMLE TEHDİT EDİLMESİ OLDUKÇA DÜŞÜNDÜRÜCÜ"

Unutmayın, ‘Apo'nun itleri yıldıramaz bizleri’ sloganını atan Ülkü Ocakları'nın gençleri, bugün nerede diye soruyorum. Son olarak siyasetçiler ilah değildir, insandır, eleştirilebilir. Sayın Cumhurbaşkanı'nı eleştirenlerin durumunu biliyoruz ama sadece Sayın Bahçeli'yi eleştirenlerin ölümle tehdit edilmesi oldukça düşündürücü değil midir? Ben sözlerimin arkasındayım. Tüm APO, PKK sevicileri Türk değildir. ABD ve İsrail'in uşağıdır. Söylediğim gibi benim için hiçbir hükmü olmayan bu tehditler karşısında her türlü savunma hakkımı kullanacağım. Mahkemelerde şikayetlerde de bulunuyorum. Bunu da kamuoyuna saygıyla duyuruyorum."