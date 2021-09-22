Facebook hesabından duyurdu: MHP Manisa İl Başkanı istifa etti
MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal İstifa etti. Baysal, istifa kararını sosyal medya hesabından duyurdu.
MHP Manisa İl Teşkilatı sürpriz bir istifa kararıyla sarsıldı. MHP İl Başkanı Ömer Baysal, görevinden istifa ettiğini duyurdu.
İstifa kararını Facebook hesabından açıklayan Baysal, şu ifadeleri kullandı:
"Kıymetli Ülküdaşlarım.
Şu an itibariyle yürütmekte olduğum Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı görevimden ayrılıyorum.
Görevler gelip geçici, baki olan teşkilattır.
Dün olduğu gibi bugün ve yarın da Partimizin ve Liderimizin emrindeyim.
Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim.
Hakkınızı helal ediniz."
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