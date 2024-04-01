MHP ortağını ‘ezdi geçti’

Yerel seçimlerde MHP’nin de 2019 yerel seçimlerine göre oyu düştü. MHP’nin Amasya, Bartın, Bayburt, Çankırı, Erzincan, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kütahya ve Osmaniye olmak üzere 10 belediye başkanlığı bulunuyordu.

Selda Güneysu
Yayınlanma: 01.04.2024 - 04:00
MHP ortağını ‘ezdi geçti’
Abone Ol google-news

MHP’nin yönettiği tek büyükşehir belediye başkanlığı ise Manisa’dı. Ancak MHP, yönettiği tek büyükşehir belediyesi olan Manisa’yı CHP’li Ferdi Zeyrek’e kaptırdı. CHP’nin adayı Zeyrek, Manisa’da yüzde 56.96 oy alırken, 20 yılı aşkın süredir Manisa’da belediye başkanlığı yapan Cengiz Ergün ise “hezimete uğradı”. Ergün’ün oyu yüzde 29.79 geriledi. Ergün, 2019 yılında ise Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı, yüzde 52,76 ile kazanmıştı.

MHP, 2019’da kazandığı 11 ilin ancak 4’ünde galip geldi. Bu iller de Çankırı, Karaman, Erzincan ve Osmaniye oldu. Amasya, Bartın, Kastamonu, Kütahya il belediye başkanlıkları CHP’ye geçerken, Bayburt ve Karabük’te ise ittifak ortağı AKP ipi göğüsledi.

Ancak MHP, yerel seçimlerde en yüksek oyu Tokat’ta aldı.

TARİHTE BİR İLK

MHP, AKP ile yarıştığı Tokat’ta ise iktidar partisinin adayı ve mevcut belediye başkanı AKP’li Eyüp Eroğlu’na yüzde 23.01 oy fark attı. Tokat, böylece tarihinde ilk kez MHP’nin yönetimine geçmiş oldu. MHP, 2019 yılında HDP’nin kazandığı Kars’ta da ipi göğüsleyen parti oldu. MHP’nin Kars Belediye Başkanı Adayı Ötüken Senger, yüzde 34.15 oy alarak DEM Parti’nin adayı Kenan Karahancı’ya yüzde 7.11 oy fark attı.

MHP, Mersin’de de Serdar Soydan’ı aday göstermişti. Ancak Soydan, CHP’nin adayı ve mevcut belediye başkanı Vahap Seçer karşısında yüzde 30.05 oy alabildi. Büyükşehirleri kaybeden MHP’nin kazandığı belediye sayısı ise 8 oldu. 31 Mart 2019 seçimlerini yüzde 7,3 o oranı ile tamamlayan MHP’de bu rakamın 4,57’lere gerilediği görüldü.

MHP, Osmanlı Devleti’nin kuruluş yeri olan ve Devlet Bahçeli’nin ayrı bir önem verdiği, Cumhur İttifakı kapsamında aday gösterdiği Bilecik’in Söğüt ilçesinde de seçimi kazandı.  


MHP haberleri Devlet Bahçeli haberleri Erdoğan haberleri yerel seçim haberleri

İlgili Haberler

Türkiye seçimini yaptı: 31 Mart 2024 Erzincan yerel seçim sonuçları...

Türkiye seçimini yaptı: 31 Mart 2024 Erzincan yerel seçim sonuçları...
Türkiye seçimini yaptı: 31 Mart 2024 Ağrı yerel seçim sonuçları...

Türkiye seçimini yaptı: 31 Mart 2024 Ağrı yerel seçim sonuçları...
Datça'da seçimi kim kazandı? Muğla Datça'da başkanı kim oldu? Mesut Yar ne kadar oy aldı? 31 Mart 2024 Datça'da yerel seçim sonuçları....

Datça'da seçimi kim kazandı? Muğla Datça'da başkanı kim oldu? Mesut Yar ne kadar oy aldı? 31 Mart 2024 Datça'da yerel seçim sonuçları....
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

DEM Parti İstanbul Belediye Başkan adayı Meral Danış Beştaş oy kullanamayacak

DEM Parti İstanbul Belediye Başkan adayı Meral Danış Beştaş oy kullanamayacak
Seçim kutlaması felaketle sonuçlandı: Tavas’ta CHP binası’nın balkonu çöktü!

Seçim kutlaması felaketle sonuçlandı: Tavas’ta CHP binası’nın balkonu çöktü!
Yayın yasakları saat kaçta kalkacak? YSK Başkanı Ahmet Yener'den 'yayın yasağı' açıklaması: 'Saat 17.00'den sonra...'

Yayın yasakları saat kaçta kalkacak? YSK Başkanı Ahmet Yener'den 'yayın yasağı' açıklaması: 'Saat 17.00'den sonra...'
Cem Yılmaz’ın ‘seçim sonucu’ paylaşımı yine güldürdü

Cem Yılmaz’ın ‘seçim sonucu’ paylaşımı yine güldürdü
Sandıklar kapandı... Özgür Özel'den ilk açıklama: 'Tüm tercihler başımızın tacıdır'

Sandıklar kapandı... Özgür Özel'den ilk açıklama: 'Tüm tercihler başımızın tacıdır'
Davullar, zurnalar, Türk bayrakları… İstanbul’da yurttaşlar sokaklara akın etti!

Davullar, zurnalar, Türk bayrakları… İstanbul’da yurttaşlar sokaklara akın etti!
31 Mart yerel seçimleri: Kaç zarf, kaç pusula olacak? Önce hangi oylar sayılacak?

31 Mart yerel seçimleri: Kaç zarf, kaç pusula olacak? Önce hangi oylar sayılacak?
Adayların sandığından kim birinci çıktı!

Adayların sandığından kim birinci çıktı!