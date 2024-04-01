MHP ortağını ‘ezdi geçti’

Yayınlanma: 01.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 01.04.2024 - 04:00

MHP’nin yönettiği tek büyükşehir belediye başkanlığı ise Manisa’dı. Ancak MHP, yönettiği tek büyükşehir belediyesi olan Manisa’yı CHP’li Ferdi Zeyrek’e kaptırdı. CHP’nin adayı Zeyrek, Manisa’da yüzde 56.96 oy alırken, 20 yılı aşkın süredir Manisa’da belediye başkanlığı yapan Cengiz Ergün ise “hezimete uğradı”. Ergün’ün oyu yüzde 29.79 geriledi. Ergün, 2019 yılında ise Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı, yüzde 52,76 ile kazanmıştı.

MHP, 2019’da kazandığı 11 ilin ancak 4’ünde galip geldi. Bu iller de Çankırı, Karaman, Erzincan ve Osmaniye oldu. Amasya, Bartın, Kastamonu, Kütahya il belediye başkanlıkları CHP’ye geçerken, Bayburt ve Karabük’te ise ittifak ortağı AKP ipi göğüsledi.

Ancak MHP, yerel seçimlerde en yüksek oyu Tokat’ta aldı.

TARİHTE BİR İLK

MHP, AKP ile yarıştığı Tokat’ta ise iktidar partisinin adayı ve mevcut belediye başkanı AKP’li Eyüp Eroğlu’na yüzde 23.01 oy fark attı. Tokat, böylece tarihinde ilk kez MHP’nin yönetimine geçmiş oldu. MHP, 2019 yılında HDP’nin kazandığı Kars’ta da ipi göğüsleyen parti oldu. MHP’nin Kars Belediye Başkanı Adayı Ötüken Senger, yüzde 34.15 oy alarak DEM Parti’nin adayı Kenan Karahancı’ya yüzde 7.11 oy fark attı.

MHP, Mersin’de de Serdar Soydan’ı aday göstermişti. Ancak Soydan, CHP’nin adayı ve mevcut belediye başkanı Vahap Seçer karşısında yüzde 30.05 oy alabildi. Büyükşehirleri kaybeden MHP’nin kazandığı belediye sayısı ise 8 oldu. 31 Mart 2019 seçimlerini yüzde 7,3 o oranı ile tamamlayan MHP’de bu rakamın 4,57’lere gerilediği görüldü.

MHP, Osmanlı Devleti’nin kuruluş yeri olan ve Devlet Bahçeli’nin ayrı bir önem verdiği, Cumhur İttifakı kapsamında aday gösterdiği Bilecik’in Söğüt ilçesinde de seçimi kazandı.