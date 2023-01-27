MHP'de istifalar peş peşe

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 16:07

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 16:07

MHP Genel Merkezi, Samsun'da Atakum İlçe Başkanı Murat Akoğlu, Çarşamba İlçe Başkanı Kemal Düzgün ve Tekkeköy İlçe Başkanı Köksal Kısa’yı görevden aldı. Atakum'a Metehan Yusufoğlu, Çarşamba'ya Harun Kaya, Tekkeköy'e Hakan Süzer getirildi.

Bu kararın ardından Kavak İlçe Başkanı Cahit Kamber, Vezirköprü İlçe Başkanı Dursun Gülünay, Terme İlçe Başkanı Hüseyin Yüksel, Salıpazarı İlçe Başkanı Hasan Yüksel ve Ladik İlçe Başkanı Selami Aktaş görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı. MHP İl yönetiminde bulunan 6 kişinin daha istifalarını verdi.

MHP İl Başkanı Abdullah Karapıçak'ın milletvekili aday adayı olmak için görevden ayrılması üzerine yerine görevlendirilen Osman Kandıra, istifalarla ilgili açıklama yaptı. Her şeyin genel merkezin bilgisi dahilinde gerçekleştiğini vurgulayan Başkan Kandıra şu açıklamayı yaptı:

YENİ İSİMLER VE YÖNETİM ATANACAK



"Yorulan değişir. Davanın değil adamının adamı olan gider. Liyakat ile değil hatır gönül ile makamlara getirilenler ile başarılı olunamayacağı, değişimi görüp gereğini yapanlardan da bellidir. İstifa tek taraflıdır ve onların tercihidir. Görev değişimini uygun görmüşler, bizim önümüzü açmak için istifa ettiler. Saygı ile karşılıyoruz, kendilerine teşekkür ediyoruz.

İstifa eden ilçe başkanlarının yerine, yeni isimler ve yönetim atanacaktır. Yeni kan ve yeni can ile MHP hem Türkiye’de hem de Samsun’da yoluna daha güçlü devam edecektir. Kendilerince bir oyun içinde olanları ve kendi siyasi hırsları uğruna partimizi ve böylesi bir dönemde camiamızı zor duruma sokma çabasında olanları da Ülkücü-Milliyetçi hafızanın unutmayacağını da belirtmek isterim."