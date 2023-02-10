MHP'den Habertürk ve Show TV'ye tehdit gibi sözler: 'Bu sinsilik tahammül boyutunu aştı'

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 09:31

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 09:58

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Habertürk TV ve Show TV'de yapılan yayınlarda, arama kurtarma çalışmalarında görülen sorunlardan söz edilmesi MHP'de rahatsızlığa neden oldu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sosyal medya hesabından yayınlarla ilgili olarak iki kanalı hedef aldığı bir açıklamada bulundu.

Özdemir açıklamasında yapılan yayınlar üzerine iki kanala "Kimin figüranısınız? Bu sinsilik ve rezillik artık tahammül boyutunu iyice aşmıştır" diye seslendi.

MHP’li Özdemir, Twitter hesabından RTÜK ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nı da etiketlediği açıklamasında şunları söyledi;

“Ciner grubu, Habertürk ve Show Tv üzerinden yapılan yayınlarla nereye varmak istiyor? Afet karşısında verilen gayretleri yok saymak ve sergilenen üstün mücadeleyi gölgelemekle elinize ne geçecek? Kimin figüranısınız? Bu sinsilik ve rezillik artık tahammül boyutunu iyice aşmıştır.

Deprem öncesi “karne hediyesi et alındı” yalanıyla rezilliğin daniskasını yapanlar, şimdi de benzer bir tutumla enkaz altındaki yaralılarımızın kurtarılması ile ilgili senaryo yazarak kirli bir oyun oynuyor. Yaptığınız artık yeter! Habis işlerinizi can mücadelemize bulaştırmayın

Televizyon yayıncılığı kisvesi altında milli dayanışmaya ve afetle mücadeleye zarar verip, dezenformasyon yapanlara karşı hukuk ve ilgili kurumlar gereğini vakit kaybetmeksizin yerine getirmelidir.”