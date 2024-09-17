MHP'den HÜDA PAR'sız 'ilk dört madde' açıklaması: Hedef yine CHP oldu!

Yayınlanma: 17.09.2024 - 10:17

Güncelleme: 17.09.2024 - 10:20

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun anayasanın 4. maddesinin kaldırılmasını istemesi üzerinden başlayan tartışmalar üzerine bir açıklama yaptı.

Açıklamasında, Zekeriya Yapıcıoğlu ve partisinin adını anmayan Özdemir, Türkiye'nin "sivil, kapsayıcı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile uyumlu, yeni bir anayasa yapımına ihtiyaç duyduğunun açık olduğunu" savunurken "Bu noktada anayasanın ilk 4 maddesi ile ilgili başlatılmak istenen tartışmalar ise boş ve beyhudedir" dedi.

Özdemir'in sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamasında asıl hedefi ise CHP oldu. "MHP’nin bu konudaki duruş, irade ve kararlılığı berrak, sarih ve katir" diyen Özdemir, "Buna rağmen, anayasal düzeni bozmak üzere darbe girişiminde bulunan FETÖ ile kol kola giren, Türkiye’yi parçalamak maksadıyla etnik temelli bölücü faaliyet yürüten terör örgütü ve siyasi uzantıları ile ortaklık ve pazarlık masaları kuran, hatta bizzat PKK’ya müzahir bir televizyon kanalında anayasanın ilk dört maddesini değiştirecekleri iddiasında bulunan CHP ile onun yandaşı konumunda olan ilkesiz ve tutarsız sol basının konuyla ilgili MHP’yi tartışmaya açma çabası trajikomiktir" ifadelerini kullandı.

İşte Özdemir'in o paylaşımı: