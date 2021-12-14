MHP’li başkan, bulvarın adından rahatsız: "Türk milletini rencide ediyor"

14 Aralık 2021 Salı, 12:21

MHP Gebze İlçe Başkanı Bülent Özdemir, İzmit'te bulunan ve CHP Kocaeli eski Milletvekili ve eski İl Başkanı Ömer Türkçakal’ın adını taşıyan bulvarın isminin değiştirilmesini istedi.

Ömer Türkçakal’ın şahsıyla veya siyasi anlayışıyla herhangi bir sorununun olmadığını belirten Özdemir, “Merhum Milletvekili Ömer Türkçakal’ın Kocaeli için önemli isimlerden biri olduğunu biliyoruz ve şahsından yaptığı hizmetlerinden herhangi bir rahatsızlığımız yok. Fakat soy isminin yanlış anlamlara çekilerek Türk Milleti’ni rencide edecek şekilde kullanılmasını istemiyoruz. Keşke CHP’li Eski Belediye Başkanı Sefa Sirman ismi değiştirilmeseydi. Ama ‘Türkçakal’ ismi kesinlikle rencide edici ve bir an önce kaldırılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.



"TÜM DERTLERİ AŞMIŞIZ GİBİ..."

MHP'li başkanın bu isteği üzerine CHP Kocaeli İl Başkanlığı'ndan sert bir tepki geldi. Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, Özdemir'in sözkonusu açıklamasıyla ilgili Facebook hesabından tüm kamuoyuna çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"MHP Gebze İlçe Başkanı Bülent Özdemir'in Kocaeli'de ve Türkiye'de tüm dertlerini aşmışız gibi; şehrimizin yetiştirdiği saygıdeğer siyasetçi, geçmiş dönem il başkanımız ve milletvekilimiz Ömer Türkçakal'ın ismini kullanarak gündeme gelme çabasıyla yaptığı saygısızca açıklama kabul edilemez. Milletimizin ekonomik buhran ve yoksullukla boğuştuğu bu zor günlerde halkın derdiyle dertlenmek yerine, Kocaeli'ye ve ülkemize hizmet için ömrünü adayan Ömer Türkçakal'ın soyadı üzerinden siyaset yapmaya çalışan bu şahıs için tüm yerel yönetimlerin ve siyasi partilerin gerekli adımları atması için herkese çağrıda bulunuyorum. Kıymetli büyüğümüz Ömer Türkçakal'ı rahmetle, saygıyla ve minnetle anıyorum.”

ÖMER TÜRKÇAKAL KİMDİR?

1943 İzmit doğumlu Ömer Türkçakal, Kocaeli Barosu Yönetim Kurulu Üyesi, İl Genel Meclis Üyesi, İzmit Belediye Meclis Üyesi ve Belediye Başkanvekili olarak görev yaptı.

1971 yılında CHP'ye giren Türkçakal, merkez ilçe ve il gençlik kollarında başkanlık görevinde bulundu. CHP İl Sekreterliği, İl Genel Meclisi üyeliği ve Belediye Meclis üyeliği görevlerinde de bulunan Türkçakal, SODEP'in kuruluşunda görev almış ve bu partinin Kocaeli İl Başkanlığı görevini yürütmüştü. İki dönem SHP İl Başkanlığı da yapan Türkçakal, 18. Dönem Kocaeli milletvekili olarak parlamentoda görev ifa etmişti.

Ömer Türkçakal, 29.11.1987 genel seçimlerinde SHP’den 18. Dönem Kocaeli Milletvekili seçilerek 20.10.1991 tarihine kadar TBMM’de yasama çalışmalarına katıldı.

İzmit'te kanser tedavisi gören Türkçakal, 26 Mart 2009 tarihinde hayatını kaybetti.



