HDP'nin önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

07 Kasım 2022 Pazartesi, 23:20

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bugün Ticaret Bakanlığı, Helal Akreditasyon Kurumu ve Rekabet Kurumu’nun bütçeleri görüşüldü.

Kurumların kesin hesap ve bütçe kanun teklifleri ile Sayıştay raporları oyçokluğu ile edildi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan imzasıyla, “Küçük esnafa 50’şer bin lira ‘hibe desteği’ verilmesi” amacıyla Ticaret Bakanlığı bütçesinin artırılması için hazırlanan önerge TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunuldu.

Önerge, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Garo Paylan, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda şöyle konuştu:

“Sayın Bakan, Bakanlığınız esnaftan sorumlu. 2 milyonun üzerinde esnaf var ve esnaflara destek için bütçenize bakıyorum. Yalnızca 4 milyon TL var. Yani esnaf başına 2 TL. Esnaf bu kadar sıkıntılı haldeyken, bir yıl boyunca esnaf başına 2 TL desteği reva görmüşsünüz esnafa. Esnafa, ‘Gelin hibe desteği verelim’ diyoruz. Özellikle küçük esnaf ve zanaatkarlara. 1 milyon esnafa, 50’şer bin TL hibe desteği verilmesini ve bütçenizin 50 milyar TL arttırılmasını öneriyoruz. Bu önerimize de AKP’li ve MHP’li arkadaşlarımızın desteğini bekliyoruz.”