2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

MHP'li Başkan Vekili mükerrer oy kullanmaya çalıştı: Suçüstü yakalandı

Kocaeli'nde MHP Dilovası İlçe Başkan Vekili Yücetan Dilmaç’ın mükerrer oy kullanmaya çalıştığı tespit edildi. Dilmaç'ın avukatlara “Bunun suç olduğunu bilmiyordum” dediği öğrenildi.

ANKA
Yayınlanma: 28.05.2023 - 14:46
MHP'li Başkan Vekili mükerrer oy kullanmaya çalıştı: Suçüstü yakalandı
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MHP Dilovası İlçe Başkan Vekili Yücetan Dilmaç, Can Gülmen İlköğretim Okulu'nda seçmen olarak kayıtlı olduğu sandıkta oy kullanmasının ardından aynı okuldaki 1012 No'lu sandıkta ikinci kez oy kullanmak istedi.

Dilmaç’ın mükerrer oy kullanması sandıkta bulunan vatandaşların itirazları üzerine engellendi. Sandık görevlileri olayla ilgili tutanak tuttu.

Tutanakta, “28.05.2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı seçiminde sandıkta görevliyken Can Gülmen İlkokulu’nda 1012 numaralı sandıkta, Yücetan Dilmaç isimli kişinin mükerrer oy kullandığı tespit edilmiştir” denildi.

T24'ün haberine göre, hakkında suç duyurusunda bulunulan Dilmaç’ın avukatlara “Bunun suç olduğunu bilmiyordum” dediği öğrenildi.


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