MHP’li belediye başkanı kalp krizi geçirdi

Erzincan’ın Tercan ilçesinde bağlı Çadırkaya Beldesinin Belediye Başkanı Sait Durgun, evinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.

İHA
Yayınlanma: 21.04.2024 - 14:40
MHP’li belediye başkanı kalp krizi geçirdi
Abone Ol google-news

Çadırkaya Belediye Başkanı Sait Durgun evinde rahatsızlanması nedeniyle Çayırlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ANJİYO YAPILDI

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Durgun, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilerek burada anjiyo yapıldı.

Kapalı damarları açılan Durgun’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


MHP haberleri kalp krizi haberleri

İlgili Haberler

AKP’li Arınç, MHP’li adayın desteklenmesini eleştirdi, Erdoğan tepki gösterdi: Manisa’da ne yapacaktık?

AKP’li Arınç, MHP’li adayın desteklenmesini eleştirdi, Erdoğan tepki gösterdi: Manisa’da ne yapacaktık?
MHP'li eski başkan Enver Demirel'den Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'na teşekkür

MHP'li eski başkan Enver Demirel'den Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'na teşekkür
'Borçsuz devraldık, şanslıyız' demişti: MHP'li eski başkandan, Erdal Beşikçioğlu'na teşekkür

'Borçsuz devraldık, şanslıyız' demişti: MHP'li eski başkandan, Erdal Beşikçioğlu'na teşekkür
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Mazbata törenindeki hakaret: 1 kişi gözaltına alındı

Mazbata törenindeki hakaret: 1 kişi gözaltına alındı
Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Akrep burcu yorumu
Metin Akpınar'ın kızlarına bakan komşu konuştu: 'O sözü hiç unutamam...'

Metin Akpınar'ın kızlarına bakan komşu konuştu: 'O sözü hiç unutamam...'
Özgür Özel’den belediye başkanlarına: Genel siyasetten uzak durun!

Özgür Özel’den belediye başkanlarına: Genel siyasetten uzak durun!
Fiyatlar uçtu, boykot başladı: Meclis'ten 'fahiş fiyat' düzenlemesi!

Fiyatlar uçtu, boykot başladı: Meclis'ten 'fahiş fiyat' düzenlemesi!
Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Yay burcu yorumu
Son Dakika: İstinyePark AVM'de korkutan yangın!

Son Dakika: İstinyePark AVM'de korkutan yangın!
Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Oğlak burcu yorumu