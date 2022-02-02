MHP'li Büyükataman: AİHM ismini 'Avrupa Terörist Hakları Mahkemesi' olarak değiştirsin
Eski HDP Eş Genel Başkanı tutuklu Selahattin Demirtaş ve 40 HDP'li milletvekiliyle ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) 'özgürlüğü ihlal' kararı vermesi MHP'yi kızdırdı. MHP Genel Sekreteri Büyükataman AİHM'i ismini "Avrupa Terörist Hakları Mahkemesi" olarak değiştirmeye çağırdı.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) aralarında tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın da olduğu 40 HDP’li vekilin dokunulmazlıklarının Anayasa’ya aykırı olarak kaldırıldığına ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.
Karar üzerine Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'den sert tepki geldi. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, karar üzerine yaptığı yazılı açıklamada, "AİHM'nin Selahattin Demirtaş da dahil olmak üzere PKK uzantısı HDP'nin 40 vekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasında anayasaya aykırılık bulunduğu gerekçesiyle Türkiye'yi suçlu bulması, bu mahkemenin insan haklarını savunma konusunda iyi niyetli olmadığını bir kez daha göstermiştir" dedi.
"Halka sokaklara inme emrini veren ise başta Selahattin Demirtaş olmak üzere HDP'nin milletvekilleridir. Devlete kurşun sıkılan bu rezil kalkışmaları insan hak ve özgürlüklerinin bir parçası olarak gören zihniyete yazıklar olsun. Avrupa zihniyeti tam da bu rezil zihniyetin merkezidir" diyen Büyükataman "İşin özünde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, dokunulmazlıkları kaldırılan bu teröristlerin başvurabilecekleri bir mecra olmamalıdır. Çünkü teröriste insan demek, insana en büyük hakaret olacaktır. Bu mahkeme, teröristleri savunmayı kendi yetki alanı içerisinde görüyorsa ya ismini 'Avrupa Terörist Hakları Mahkemesi' olarak değiştirsin ya da Avrupa'da yaşanan ve yaşanabilecek terör olaylarında da teröristten yana tavır alsın" ifadelerini kullandı.
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