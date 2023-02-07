MHP'li Erdal Kabaca'nın acı günü

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gebze İlçe Sekreteri Erdal Kabaca'nın anneannesi Refika Üstün, hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 18:22
MHP'li Erdal Kabaca'nın acı günü
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MHP Gebze İlçe Sekreteri Erdal Kabaca'nın anneannesi Refika Üstün hayata gözlerini yumdu. Üstün'ün vefat haberi, Gebze'de ve ülkücü camiada hüzün yarattı.

Üstün'ün cenazesi Gebze Denizli Köyü'nde defnedilecek.


MHP erdal kabaca vefat

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