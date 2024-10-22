MHP'li Feti Yıldız 'Umut Hakkı'nı anlattı: 22 Ekim milattır

Yayınlanma: 22.10.2024 - 15:16

Güncelleme: 22.10.2024 - 15:16

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrıyla ilgili açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yıldız, "Türk siyasetinde 22 Ekim bir milattır. Bugünden sonra siyasi değerlendirmeler 22 Ekim’den önce, 22 Ekim’den sonra diye yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

Feti Yıldız, Bahçeli'nin çıkışına binaen bir diğer paylaşımında ise MHP liderinin 'Umut Hakkı' hatırlatmasına işaret edip "Modern Ceza Hukukuna zaman içinde yeni kavramlar girmiştir. Bu kavramlardan biri de 'Umut Hakkı' ya da hükümlünün salıverilmeyi umut etme hakkıdır. Bu kavram müebbet ağır hapis cezasına mahkum edilmiş hükümlünün bir gün salıverilmeyi beklemek hakkını ifade etmek için kullanılmaktadır" dedi.

İşte Yıldız'ın o paylaşımı: