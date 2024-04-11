Bahçeli’nin siyasi ajandası
Devlet Bahçeli, MHP’nin genel başkanı seçildiği 1997 yılından bu yana, Türk siyasetinin en önemli aktörlerinin başında geliyor.
2002 yılında başbakan
yardımcılığını yaptığı
Bülent Ecevit hükümetinin
yıkılmasındaki rolünden
Tayyip Erdoğan’a başkanlık
yolu açmasına kadar 27
yılda pek çok kritik hamleye
imza attı.
Hamleleri Türkiye’ye
kaybettirdiyse de kendisine
ve desteklediklerine
kazandırdı. Bu özel kayıpkazanç tablosunu sadece
Bahçeli’nin mi, yoksa yola
Soğuk Savaş partisi olarak
çıkan MHP’nin hanesine mi
yazmak gerekir, siz takdir
edin...
BAHÇELİ’NİN ERDOĞAN VE AKŞENER MESAJLARI
Bahçeli, 31 Mart
öncesinde Erdoğan’a ve
31 Mart sonrasında Meral
Akşener’e yaptığı çağrı
ile yine Türk siyasetinde iz
bırakacak hamleler yapıyor.
31 Mart’tan önce “yasanın
verdiği yetkiyle bu son
seçimim” diyen Erdoğan’a
adeta “bizi bırakma” diye
yalvaran Bahçeli, 31 Mart’ta
ortaya çıkan siyasal tablo
nedeniyle partisinin başından
ayrılma kararı alan Akşener’e
çağrı yaptı bu kez: “Sayın
Meral Akşener ayrışma
kararından vazgeçmeli.
Partinin başında
kalmalıdır.”
Peki ne oldu da Bahçeli
daha düne kadar çok sert
tepki gösterdiği Akşener’e
böyle siyasi jest yapar oldu?
Ne oldu da Bahçeli MHP’den
kopmuş, MHP’ye muhalefet
etmiş Akşener’den partisinin
başında kalmasını istedi?
"PLANA SADIK KAL"
Geçen yılki cumhurbaşkanı seçim sürecine dönelim...
Sadece Akşener
değil, Sinan Oğan da
Bahçeli’ye muhalefet ederek
MHP’den kopan isimdi.
Mayıs 2023 seçiminde
ilk turda cumhurbaşkanı
adayıydı. Önemli bir tabana
dayanıyordu. Arkasında, yine
Bahçeli’ye muhalefet ederek
MHP’den kopmuş Ümit
Özdağ’ın liderlik ettiği Zafer
Partisi vardı. Yani MHP’den
kopmuş iki tane yaklaşık
MHP büyüklüğünde parti
vardı.
Akşener’in liderlik ettiği İYİP altılı masada Kemal Kılıçdaroğlu’nun cephesindeydi. Ümit Özdağ ve Sinan Oğan ittifakı ise üçüncü bir yol açmaya çalışıyordu. Ama ilk turun ardından ilginç bir durum yaşandı. Sinan Oğan AKP-MHP’nin Cumhur İttifakı’nı destekledi, asla dediği siyasetçilerle kol kola girip aynı cephede mevzilendi; Ümit Özdağ ise bir protokol imzalayarak Millet İttifakı’nı destekledi.
Asıl ilginci de şuydu: Sinan
Oğan bu ani dönüşünü
gece yarısı “plana sadık
kal” mesajıyla yaptı. Ortada
nasıl bir plan vardı, açık değil.
Ama neticede Erdoğan,
anayasanın 101. maddesine
aykırı olarak üçüncü kez
seçildi.
ALTILI MASA SÜRECİ
Geçen yılki cumhurbaşkanı seçim sürecine yeniden dönelim...
Akşener, Kılıçdaroğlu’nun adaylığını dayatmasına tepki göstererek altılı masadan kalkmıştı. Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş çağrısıyla aday olmayınca da tekrar masaya dönmüştü. (O sürecin ayrıntıları için bkz. Aytunç Erkin, Masa, Kırmızı Kedi, 2023).
O süreçte Erdoğan da Bahçeli de masadan kalkan Akşener’e sıcak mesajlar vermişti. Bahçeli, altılı masa kurulmasından önce de Akşener’e “evine dön” çağrısı yapmıştı.
Ya bugünkü “Partinin
başında kal” mesajı?
AKŞENER’İN RAFA KALDIRILAN DAVETİYESİ
Akşener altılı masayı dağıttı,
seçime “hür ve müstakil”
olarak girdi. Muhalefet partisi
olarak da iktidardan çok ana
muhalefet partisini hedef
alan bir seçim kampanyası
yürüttü. Erdoğan ve Bahçeli
çok memnundu ama daha
önce İYİP’e oy vermiş seçmen
memnun değildi; oyu yüzde
3.7’de kaldı. Seçmen böylece
Akşener’e emeklilik bileti
kesmiş oldu.
İYİP daha çok oy alarak CHP’ye kaybettirse ve seçimden AKP-MHP ortaklığı zaferle çıksa, Akşener’i Cumhur İttifakı’na davet edip yeni anayasa sürecinde kullanacaklardı.
Seçim kaybedildiği için şimdi partisinin başında, muhalefete muhalefet görevinde daha yararlı görüyorlar.
Çünkü CHP’nin birinci, AKP’nin ikinci parti durumunda olduğu siyasi tablo sürprizlere açık...
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