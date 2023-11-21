MHP'li ilçe başkanı Nurettin Aydemir görevden alındı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Söğüt İlçe Başkanı Nurettin Aydemir görevden alındı.

İHA
Yayınlanma: 21.11.2023 - 13:03
MHP'li ilçe başkanı Nurettin Aydemir görevden alındı
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31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesi Söğüt’ten partisi MHP’den aday adayı olacağı iddia edilen İlçe Başkanı Nurettin Aydemir görevden alındı.

Aydemirin yerine İsmail İlhan Yunusoğlu atandı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURULDU

Kararı sosyal medya hesabından duyuran MHP İl Başkanı Talha Özkan, "Liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendinin takdirleri ile Söğüt İlçe Başkanlığına İsmail İlhan Yunusoğlu atanmıştır. Allah mahcup etmesin, yeni görevinde muvaffakiyetler diliyoruz. Dilde birlik, fikirde birlik, işte birlik" dedi.


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