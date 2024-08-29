MHP’li isimler dilekçe vermişti… Kemal Kılıçdaroğlu’na açılan davanın görüleceği tarih belli oldu!

Yayınlanma: 29.08.2024 - 15:23

Güncelleme: 29.08.2024 - 15:23

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, MHP Genel Başkan Yardımcıları Feti Yıldız, İzzet Ulvi Yönter ile İsmail Faruk Aksu, 5 Şubat 2022’de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet dilekçesi verdi.

Dilekçede, farklı tarihlerde Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı konuşmalar, açıklamalar ve haberler delil gösterilerek, zincirleme şekilde ''suç ve suçluyu övdüğü'' ileri sürüldü. Bu dilekçeler üzerine başlatılan soruşturma sonucunda hazırlanan iddianame, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, MHP'li Yıldız, Yönder ve Aksu ''müşteki'' sıfatıyla yer aldı.

Buna göre; CHP 7’nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında ''suç ve suçluyu övdüğü” gerekçesiyle açılan davanın ilk duruşması Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 3 Aralık’ta görülecek.