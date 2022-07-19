MHP’li Olcay Kılavuz: Türk gençliğinin daima sesi olduk

19 Temmuz 2022 Salı, 18:28

Gerek genel kurul çalışmalarında, gerek basın açıklamaları yoluyla, gerekse komisyon ve bütçe görüşmelerinde öğrenim ve katkı kredilerinin geri ödemelerinde sadece ana paranın ödenmesine yönelik açıklamalarda bulunduğunu ifade eden Kılavuz, "Konuyla ilgili bir kanun teklifi, bir de soru önergesi verdik. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da konuya kayıtsız kalmayıp, bununla ilgili çalışmaları gerçeğe dönüştürerek, Türk gençliğine büyük bir müjde verdi. Bu sebeple Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerimi ve hürmetlerimi arz ediyorum. Bizler de Türk gençliğinin sesi ve sözü olmaya devam edecek, Türk gençliğine yönelik çalışmalarımızı sürdürecek, Türk gençliğinin talep ve beklentilerini TBMM çatısı altında dile getirmeye gayret edeceğiz” diye konuştu.