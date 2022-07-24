MHP'li Şahin Gürz'ün ifadesi ortaya çıktı

24 Temmuz 2022 Pazar, 08:52

Geçtiğimiz günlerde ‘Sarallar’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 123 kişiden 40 kişisi tutuklanmıştı. Suç örgütünün lideri olmakla suçlanan İlyas Saral’ın firari olduğu dosyada tutuklanan isimler arasında iş insanı Erdal Acar’ın yanı sıra MHP’li siyasetçi Şahin Gürz, şarkıcı Elif Karlı'nın eşi Ahmet Cengiz Karlı, Trabzon Platformu Başkanı Ahmet Köksal Öztürk ismi öne çıkanlar arasındaydı.

'SARALLARI DEVREYE KOYDU' İDDİASI

İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin zaptına göre Şahin Gürz, kendi ifadesiyle, uzun yıllardır tanıdığı Melih Tan isimli bir kişiye yönelik yağma, zorla alıkoyma ve parasının alınması ile suçlanıyor. Tan, İzmir’de eğlence mekânı da olan bir isim. Soruşturmayı yürüten savcılık, Gürz’ün, Tan’a yönelik yağma suçunun işlenmesi için Saralları devreye koyduğu iddiasında.

'BAHÇELİ’NİN ASİL LİSTESİNDEYİM'

Halk Tv'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Şahin Gürz, hakkındaki suçlamaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, ifadesinde “Haliç Üniversitesinde öğretim görevlisiyim. Devlet Bahçeli’nin asil listesindeyim. Mobilya üreten fabrikam vardır. Benim böyle bir olaya karışmam mümkün değildir. Buna, zamanım da ortamım da uygun değil. Melih Tan benim arkadaşımdır. Ben bu insanla gezdim tatile gittim. Sarallardan hiçbirini tanımıyorum” dedi.

‘YAĞMA YOK, SADECE TOKAT ATTI’

Gürz’ün savunmasına katılan üç avukatından biri olan Mehmet Yasin Özata ise “Devlet Bahçeli’nin üst düzey yöneticisinden bir tanesi müvekkillimdir. Bu üyelikte olan kişiler belli aşamadan geçerler. Müvekkilim müştekiye sadece arkadaş arasında sadece bir tokat atmıştır benim ismimi kullanma diye” şeklinde savunma yaptı. Gürz’ün bir diğer avukatı Oğuzhan Özbaş ise “Müşteki (Melih Tan) kendi yaptıkları ortaya çıkmasın diye müvekkilime suç isnat etmiştir” diye konuştu.

MİLLİ BOKSÖR DE TUTUKLANDI

İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin tutuklama kararı verdiği isimler arasında Gürz’ün yanı sıra dikkat çeken birkaç ismin daha olduğu anlaşıldı. Buna göre milli boksör Samet Keser (33), Türkiye Finans Katılım Bankası’nın kurucularından biri olan sanayici Seyfi Erkan (67), tekstilci Recep Şefik Uslu (35), İBB işçisi Uğur Yılmaz (32), Altan Saral ve inşaatçı Şaban Sarıoğlu (40) ile MHP MYK üyesi Şahin Gürz ile arkadaşlıkları da olan Talha Ersoy (32) ise Aziz Zengin (39) de tutuklanan kişiler arasında yer aldı.