MHP'li Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali kalp krizi ardından beyin kanaması geçirdi

Kars'ta kalp krizi geçirdikten sonra beyin kanaması geçirdiği tespit edilen MHP'li Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

AA
Yayınlanma: 08.12.2023 - 07:02
MHP'li Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali kalp krizi ardından beyin kanaması geçirdi
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Göğüs ağrısından dolayı Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne başvuran ve hekimlerce kalp krizi geçirdiği belirlenen Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali, Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne sevk edildi.

Burada anjiyo olan ve yoğun bakımda tedaviye altına alınan Hayali'nin beyin kanaması da geçirdiği tespit edildi.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar ve Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu hastaneye gelerek Hayali hakkında doktorlardan bilgi aldı.

SAĞLIK DURUMU KRİTİK

Genel sağlık durumu ciddiyetini koruyan Hayali'nin, ailesinin de isteği üzerine başka bir hastaneye sevk edilmesine karar verildi.

Belediye Başkanı Hayali, Harakani Havalimanı'na gelen ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi.

 


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