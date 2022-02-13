MHP'li Semih Yalçın: CHP'nin birinci çıktığı yerlere gitmek suretiyle vatandaşla buluşacağız
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin yeniden Anadolu ziyaretlerine başlayacağını belirtirken "Öncelikli olarak son genel seçimlerde CHP'nin birinci çıktığı yerlere gitmek suretiyle, vatandaşla tekrar buluşacağız" dedi.
MHP'nin Kızılcahamam ilçesinde dün başlayan il başkanları toplantısı sona erdi. Toplantının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, açıklamalarda bulundu.
Partisinin aktif bir şekilde sahada olduğunu vurgulayan Yalçın, "Bu çalışma zinciri içerisinde öncelikle bölge toplantıları 9 merkezde gerçekleştirildi. Pandeminin verdiği sıkıntıyı bir nebze bölge toplantılarında attık. Bölge toplantıları daha ziyade içe dönük bir çalışmaydı. Hemen akabinde Sayın Genel Başkanı'mızın talimatıyla 'Adım Adım 2023, İl İl Anadolu' adı altında illerimizi gezmeye başladık. Sivil toplum kuruluşları, esnaflar, muhtarlar ve insanlar ziyaret edildi, dertleri dinlendi. Pandemi sonrasında sıkıntı duydukları hususlar not alınmak suretiyle genel merkeze intikal ettirildi. Bizde onu değerlendirmekle birlikte peyderpey hükümete intikal ettiriyoruz" dedi.
"ARTIK MHP SAHAYA İNDİ"
Yalçın, Anadolu ziyaretlerinin faydalı geçtiğini hatırlatarak "Hemen akabinde ilden de yine Sayın Genel Başkanı'mızın talimatıyla ilçelere geçme arzusu içinde olduk. Öncelikli olarak son genel seçimlerde CHP'nin birinci çıktığı yerlere gitmek suretiyle, vatandaşla tekrar buluşacağız. Buradaki maksadımız; CHP'nin başını çektiği ittifak, 'Ne yapmaya çalışıyor' sorusunun cevabını, gördüğümüz pencereden insanlarımıza aksettireceğiz. Bu ittifak çerçevesi içerisinde, 2023 seçimlerine hazırlanırken millete neyi vaat ettikleri, bunların gerçek olup olmadığı hususunda MHP olarak tespitlerimizi insanımızla paylaşacağız. Ancak bu sadece bu merkezlerde kalmayacak. Daha sonra muhtemelen yaza kadar tüm Türkiye'de ilçelerimizi gezmiş olacağız, orada da bitmeyecek. Artık MHP sahaya inmiştir. Tüm teşkilat kademeleriyle birlikte 2023 yılının Haziran ayına kadar bu böyle devam edecek. Bunun bilinmesini isteriz. Aldığımız sonuçlarda da doğrusu çok memnununuz. Çünkü, partimiz şu anda sahada en rahat partidir. Vatandaşlarımızın taleplerinin ne olduğunu rahat bir şekilde not alıp, gereğini yapıyoruz" diye konuştu.
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