154’lükler şimdi ne yapacak?

25 Temmuz 2024 Perşembe

Yer ıslak. Yaprak ıslak. Kiremit ıslak. Ne garip, bir tek buluttan şüphelenmiyorlar. Kimse beklemiyordu. Haliyle komplo teorileri havada uçuştu. Devlet Bahçeli’nin basın toplantısından söz ediyorum. Pazartesi bu köşede okuduğunuz “MHP’nin hedefindeki 154 kişi” yazısından sonra kulislere düştü. Acaba Bahçeli ne diyecek diye herkes merak ediyordu. Bahçeli, 154 kişi hakkında konuşmaya hazırlanmıştı. Elindeki dosyada MHP’nin Sinan Ateş cinayeti davasına bakan mahkemeye verdiği dilekçe vardı. Toplantıdaki tek bir gazeteci bile bunu sormadı. Bahçeli, “Başka soru var mı?” dedi. Kimse ses çıkarmadı. Belli ki salondaki gazeteciler 154’ler listesinde haber değeri görmüyordu! “Bir konuyu burada hatırlatmak istiyorum” diyen Bahçeli, 154 kişinin olduğu listeyi göstererek hesap sormaktan, takip ettiklerinden, gerekenin yapılacağından bahsetti. Böylece MHP en resmi ağızdan 154’lere “Peşinizdeyiz” diyordu.

MHP ne yapacak demiyorum. Söz konusu dilekçeyi mahkemenin aynı gün reddettiğini biliyoruz. Haliyle söz konusu liste hukuken kadük durumda. Peki listedeki isimler ne yapacak?

LİSTEDEKİLER NE DÜŞÜNÜYOR?

Bunu ben de merak ederek çeşitli kişilere sordum. Aldığım cevapları şöyle özetleyeyim:

Ümit Özdağ: Kale almıyorum. Kendi Ülkü Ocakları başkanını tetikçilere öldürten bir zihniyet benim için ancak mücadele edilecek bir zihniyettir.

Ali Babacan: Bahçeli’nin bir ayağı siyasetin öbür ayağı mafyanın içinde. Devlet gücünü yanlış şekilde kullanan ve maddi menfaat sağlayan bir yapı oluştu. AK Parti camiası kiminle ortaklık yaptığının farkında mı bilmiyorum. Kuruluştaki değerlere bakıyorum bugün kimlerle yan yana olmak zorunda kaldığına bakıyorum, üzülüyorum.

Uğur Poyraz: Mahkeme dilekçeyi reddetti. Böyle bir dilekçe her şeyden önce hukuk bilmezlik, siyasi ahlak yoksunluğu, kabadayılık. İçeriği de hukuki değil. Alınganlık üzerine kurulu. Kimse MHP’yi kendi kendine telaffuz etmedi. Yargılamada sanıkların kendisi MHP’li, irtibat ve iltisaklı. “Hukuk içinde” deseler de yaptıkları açık bir hedef gösterme. Devletin ne yapacağını merak ediyorum. Mahkemenin reddederek yok hükmünde saydığı bu dilekçe için devlet aklının ve ahlakının ortaya çıkmasını bekliyoruz. Eğer bu akıl ve ahlak ortaya çıkmazsa biz hakkımızı kullanırız. Ben ve genel başkanım süreci bu şekilde takip ediyoruz.

Murat Bakan: Ben çok tehditle karşılaşıyorum. Tetikçiler cesaretlenmesin diye peşini de bırakmıyorum.

Ruşen Gültekin: Olabildiği ölçüde çabuk bir tavır almak gerekiyor. Biliyoruz ki yargı kontrol altında. Ancak biz hukukumuzu savunmalıyız. Yapılan bütün hakaretler için bir tazminat davası açmanın doğru olduğunu düşünüyorum. Mahkeme dilekçeyi hukuka uygun bulmamış. Ortada belirgin bir şekilde fişleme, afişe etme, hakaret var.

Orhan Uğuroğlu: Eğer Ayşe Ateş’i ve kızlarını çağırarak adalet sözü veren Recep Tayyip Erdoğan suçluysa ben de suçluyum. Aslında Bahçeli’nin hedefindeki ismin Erdoğan olduğunu düşünüyorum. Bu dilekçe görünürde 154 kişi ama Erdoğan’ı da eklerseniz 155 kişi. Çünkü hepimiz Sinan Ateş için adalet istedik. Bizi hedef gösteren bu dilekçeyi hazırlayanlarla ilgili haklarımızı arayacağız. Daha önce MHP’lilerin saldırısına uğradığım davanın Ateş davasıyla birleştirilmesini isteyeceğim. Sonuçta aynı organizasyonun siyasi saldırıları söz konusu.

Türker Ertürk: Daha önce de Bahçeli’nin koruması tarafından ölümle tehdit edildim. Ama yargı tehdit edeni bulamadı! Bu partinin artık hukuka bağlı olma özelliğini kaybettiğini düşünüyorum. Bu nedenle Yargıtay’a başvurmayı düşündüm. Tehdit edildiğim için dava açmayı düşünüyorum. Ayrıca ortak bir bildiri hazırlanması mantıklı olur.

Ufuk Söylemez: Devlet Bey ile beraber aynı Meclis’te görev yaptım. Demokrasiye saygılı ve nazik bir insan olarak bilirdim. Böyle bir utanç listesi hazırlaması hakkında çok şaşırdım. Ben gazi bir babanın oğluyum, merkezdeyim ve Atatürk milliyetçisiyim. Milliyetçiliği Bahçeli’den öğrenecek değilim. Ne demişim? Sinan Ateş cinayetinin üstünün kapatılmamasını, siyasetin üstünü örtmemesi gerektiğini söylemişim. MHP dahil kimseye toptan bir ithamda bulunmamışım. Ayrıca MHP de eleştirilebilir. Madem öyle anayasaya “MHP eleştirilemez” maddesi koysunlar, tam olsun. Merak ettiğim, bu listeyi hazırlayıp, zamanı gelince gerekenin yapılacağını söylemek ne demek. Neyi beklediklerini çok merak ediyorum. Bu listeyle bizi korkutmak istiyorlar. Biz korkmayız, hiçbir zaman da listeler hazırlamayız. Henüz bir girişimde bulunmadım. Ancak bir girişim gerçekleşirse orada olmaya hazırım.

Afşin Hatipoğlu: Hukuki bir girişim düşündüm. Ama henüz bir karar vermedim. Bu konuda bir girişim olursa ben de katılırım. Daha önce saldırıya uğradığım halde koruma taleplerim bile reddedildi.

Türk siyasi tarihine artık 154’lükler olarak geçenlerin tavrı bu şekilde. Beklenti yukarıdaki girişimlere hukukun ve siyasetin öncülük etmesi. MHP’nin daha önce hedef gösterdiklerinin başına hep saldırı vakalarının geldiği, olayın da hep “siyasi değil” diye kapatıldığı hatırlanırsa “hesap soracağız” açıklamalarını devletin ciddiye alması gerekiyor.