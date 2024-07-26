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154 listesi ve hukuk devleti

26 Temmuz 2024 Cuma

Demokrasinin en önemli dayanaklarından birisi hukukun üstünlüğü ilkesinin tartışmasız kabul edilmesidir. Hukuk devleti boşluk kabul etmez. Sarsıntıya uğrarsa demokratik sistemin tüm kuralları da tartışmaya açılır.

Birkaç gündür evrensel demokratik hukuk sisteminde görünmeyen sarsıcı gelişmeler yaşanıyor.

Özetleyelim. Sinan Ateş cinayeti davası giderek önem kazanıyor. Cinayete kurban giden Ateş’in annesi, eşi ve çocukları davanın peşini bırakmıyorlar, adaletin gerçekleşmesi için hukuk savaşı veriyorlar.

Sinan Ateş davasının hukuk ilkeleri içinde sürdürülmesini isteyen önemli bir grup da bu mücadeleye yazıları, görüşleriyle katılıyor ve destek veriyorlar. Bu grubun içinde gazeteciler, hukukçular, yazarlar, politikacılar ve eski bakanlar yer alıyor.

Temmuz ayı başında MHP, Sinan Ateş davasına bakan mahkemeye resmen bir dilekçe veriyor ve 154 kişi (gazeteci, yazar, politikacı) hakkında şikâyette bulunuyordu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yaptığı basın toplantısında (23 Temmuz 2024 Salı) 154 kişilik listeyi göstererek bu kişileri takip ettiklerini söyledi.

Bu hareketin hukuksal boyutları üzerinde durulmalıdır. Mahkeme 154 kişiyi kapsayan dilekçeyi reddettiği halde Bahçeli, resmen “bu kişilerden hesap soracaklarını” belirtiyor. Bu kişilere işaret parmağını sallayarak “Peşindeyiz” diyordu.

Mahkemenin hukuka uygun bulmayıp kabul etmediği bu dilekçe için Devlet Bahçeli ısrar etmektedir. Bu dilekçe ve ısrar konusunda değişik politik yorumlar yapılıyor.

Bu liste, içinde yer alan kişilere yönelik bir mesaj mıdır? Mahkeme yargıçlarına bir ikaz mıdır? Yoksa doğrudan Erdoğan’a bir uyarı mıdır?

Liste yayımlayıp zamanı gelince gereği yapılacaktır demenin hukuk devleti ve demokrasi ilkeleri içinde yeri yoktur. Bu kolaylıkla kapatılacak bir konu olarak görülmüyor. Titizlikle izlenmesi gereken bir konu ile karşı karşıyayız.


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