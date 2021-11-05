MHP'li vekilden skandal Demirtaş açıklaması

05 Kasım 2021 Cuma, 21:11

MHP Genel Merkezi tarafından başlatılan 'Adım Adım 2023, İl İl Anadolu' programları kapsamında MHP'li vekiller Sivas'ta partililerle bir araya geldi.

MHP Sivas İl Başkanlığı tarafından organize edilen etkinliğe, Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek ve Gaziantep Milletvekili Sermet Atay ve çok sayıda MHP'li katıldı.

"ÖLÜSÜ ÇIKMALIDIR"

Programda konuşma yapan MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında sert ifadeler kullandı. Atay, konuşmasında Demirtaş için “Cezaevinde çürümelidir, oradan ölüsü çıkmalıdır” dedi.







