MHP'li vekilden skandal Demirtaş açıklaması
MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Sivas'ta düzenlenen parti etkinliğinde yaptığı konuşmada, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, “Cezaevinden ölüsü çıkmalıdır” dedi.
MHP Genel Merkezi tarafından başlatılan 'Adım Adım 2023, İl İl Anadolu' programları kapsamında MHP'li vekiller Sivas'ta partililerle bir araya geldi.
MHP Sivas İl Başkanlığı tarafından organize edilen etkinliğe, Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek ve Gaziantep Milletvekili Sermet Atay ve çok sayıda MHP'li katıldı.
"ÖLÜSÜ ÇIKMALIDIR"
Programda konuşma yapan MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında sert ifadeler kullandı. Atay, konuşmasında Demirtaş için “Cezaevinde çürümelidir, oradan ölüsü çıkmalıdır” dedi.
Video Haberler
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
En Çok Okunan Haberler
- Bakan Elvan gitti-geldi
- İstanbul'a 'sarı' kodlu uyarı: Bu akşam başlayacak
- Politico sızdırdı: 'Türkiye' iddiası
- Erdoğan'ın planını açıkladı
- Dolar, altın derken gümüş piyasası da karıştı
- Bakana pankartlı tepki
- Milli Eğitim Bakanı'ndan ara tatil açıklaması
- Veyis Ateş'e sordu, 'Soylu'ya hakaret' denildi
- Erdoğan hakkında çarpıcı sözler
- Bingöl’de ‘küfür’ gerilimi