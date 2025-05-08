MHP’li Yönter’den dikkat çeken ‘Sedat Peker’ paylaşımı: ‘Her şeyin bir vakti var…’
MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter sosyal medya hesabından dikkat çeken bir ‘Sedat Peker’ paylaşımı yaptı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yaşadığı bilinen, hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker’in görüntülerini alıntılayan MHP'li İzzet Ulvi Yönter şunları yazdı:
"Her şeyin bir vakti var… Selam olsun vakt-i merhunu bekleyene… Allah bes, baki heves…"
Her şeyin bir vakti var… Selam olsun vakt-i merhunu bekleyene….Allah bes baki heves… https://t.co/0DUUmlvtTO— Dr.İzzet Ulvi YÖNTER (@UlviYonter) May 7, 2025
Etiketler: #İzzet Ulvi Yönter #SEDAT peker #MHP
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