MHP'nin gazetesindeki başyazıda dikkat çeken ayrıntı! Traktör sayısı var, erken seçim yok!

Yayınlanma: 22.04.2025 - 12:45

Güncelleme: 22.04.2025 - 13:01

Türk siyasetinde iktidar bloğunda ayrışma mı yaşanıyor sorusu son günlerde sıkça dillendiriliyor. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından “FETÖ’nün yayın organı” kapatılan FETÖ’nün yayın organı Zaman gazetesinde yazdığı yazılar gerekçesiyle 2016 yılında tutuklanan eski akademisyen ve köşe yazarı Mümtazer Türköne, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla 2020 yılında cezaevinden tahliye edilmişti. Tahliyesinden sonra uzun süre sessiz kalan Türköne, son günlerde yaptığı açıklamalarla siyaset gündeminin merkezine oturdu.

Türköne’nin, Bahçeli’nin yakın dönemde erken seçim çağrısı yapacağı yönündeki değerlendirmesi siyaset kulislerinde yankı uyandırdı. Türköne’ye göre MHP lideri, bu adımı “terörsüz Türkiye” söylemiyle süren ‘çözüm süreci’ çerçevesinde atacak.

CUMHUR İTTİFAKI’NDA SESSİZLİK

Türköne’nin açıklamaları kamuoyunda geniş yer bulurken, Cumhur İttifakı cephesinde dikkat çekici bir sessizlik hakim. Ne AKP’den ne de MHP’den iddialara ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, AKP’ye yakınlığı ile bilinen eski milletvekili Şamil Tayyar da bu sessizliğe dikkat çekti. Tayyar, katıldığı bir programda yaptığı açıklamada “Cumhur cephesinde alışılmadık bir sessizlik var. Bunun nedenleri üzerine düşünmekte fayda var” ifadelerini kullandı.

TRAKTÖR SAYISIYLA MİTİNG ELEŞTİRİSİ

Konuya ilişkin tartışmalar sürerken MHP’nin yayın organı Türkgün gazetesinin Başyazarı ve Devlet Bahçeli’nin danışmanı Yıldıray Çiçek’in yazısı dikkat çekti. CHP’nin Yozgat mitingini hedef alan Çiçek, kentte kayıtlı 38 bin 504 traktör bulunduğunu, ancak mitinge yalnızca 100 civarında traktörün katıldığını iddia etti. Çiçek, “Üstelik bu traktörlerin bazıları başka illerin plakalarını taşıyor. Hep bir şişirme, hep bir abartı…” diyerek muhalefeti eleştirdi.

Ancak Çiçek’in açıklamalarında da olası erken seçime ilişkin herhangi bir yorumda bulunmaması gözlerden kaçmadı. Bu durum, iktidar kanadındaki üst düzey isimlerin konuya temkinli yaklaştığı yorumlarına neden oldu.

NE OLMUŞTU?

Yargıtay, FETÖ’nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından tutuklanan ve 4 yıl tutuklu kalan Mümtaz'er Türköne hakkında 'FETÖ' üyeliği suçlamasıyla verilen 10 yıl hapis cezasını 2020 yılında bozarak tahliyesine karar vermişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tahliyeden kısa süre Türköne’nin yeniden yargılanmasını istemişti. Bahçeli şu ifadeleri kullanmıştı:

Zaman ve süreç içinde FETÖ’yle ilişki ve irtibat içinde olan bazı isimler kimi zaman CHP kimi zaman da farklı çevreler tarafından sahiplenilmiş ve desteklenmişlerdir. Hüviyetlerini milletimizin açıkça bildiği bu şahıslar hakkı yenmiş mağdurlar olarak gösterilmişlerdir. En son, terörist Demirtaş ile ilgili hak ihlali kararı verilmesi, üstelik Türk devletinin 50 bin lira tazminat ödemesine hükmedilmesi haklı olarak vicdanları sızlatmıştır. Adalet suçu aklamak, suçluyu temize çıkarmak değil, hak ve hukuk neyi öngörüyorsa aynen yapmaktır. Bugün Ülkücü şehidimiz Mustafa Türköne’nin şehadetinin 41.yıldönümüdür. 23 Haziran 1979’da 21 yaşındayken şehit düşmüştü. Ağabeyi Mümtaz’er Türköne ise cezaevindedir. Mümtaz’er Türköne’yi öğrencilik yıllarından itibaren tanırım. Aleyhe de pek çok yazısı ve beyanatı olmuştur.