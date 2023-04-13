MHP’nin seçim beyannamesi hazır
MHP, seçimlere 31 gün kala seçim beyannamesini tamamladı. “Yükselen Ülke Türkiye” vizyonuyla hazırlanan beyannamede, ekonomiden dış politikaya, eğitimden sağlığa, bölgesel kalkınmadan tarıma, işsizlikle mücadeleden turizme kadar bütün politikalar bu vizyon çerçevesinde belirlendi.
MHP’nin beyannamesinde ise öncelik ve ağırlık “Afetle Mücadele” başlığına verildi. Seçim beyannamesinde de AKP’de olduğu gibi bir kez daha “yeni anayasa” vurgusu yapıldı.
MHP de AKP gibi 2018’de, yeni anayasa vaadinde bulunmuş, 100 maddeden oluşan yeni anayasa teklifini 2021’de kamuoyuyla paylaşmıştı. MHP’nin hazırladığı seçim beyannamesinde ayrıca “terörle mücadele operasyonlarında hükümete verilen destekler de yinelendi.” MHP, asgari ücretten vergi alınmaması gibi son 5 yıllık süreçte Cumhur İttifakı’nın gerçeğe dönüştürdüğü vaatlerinin yer aldığı kitapçık hazırladı.
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