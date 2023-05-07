Millet İttifakı, 14 Mayıs öncesi İstanbul'da tarihi bir mitinge imza attı

Yayınlanma: 07.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 07.05.2023 - 03:00

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte kürsüye çıktı. Alanı dolduran yurttaşları selamladı. Yurttaşlar ellerindeki bayrakları sallayıp telefonlarının ışıklarını yakarak karşılık verdi.

‘SÖZ VERİYORUM...’

Kılıçdaroğlu, alandakilere “Değişime hazır mısınız? Türkiye’ye demokrasiyi getirmeye, alınterine değer vermeye, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye’yi inşa etmeye hazır mısınız” diye sordu. Yurttaşlar, “Evet” diye yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, “Ben de size söz veriyorum, bu ülkeyi cennet gibi yapacağım. Hepimiz huzur içinde yaşayacağız” dedi.

‘EN BÜYÜK GÜÇ SİZSİNİZ’

Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:



85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. Kimsenin inancını, kimliği sorgulamayacağım. Ülkeyi huzura kavuşturmamız lazım. İnsanların kimliğini, inançlarını sorgular hale getirdiler. Türkiye’yi buradan çıkarmamız lazım.

800 bin genç İstanbul’da ilk kez oy kullanacak. Siz hem Türkiye hem de dünya siyaset tarihinde büyük bir iz bırakacaksınız.

‘KENDİNİZE GÜVENİN’