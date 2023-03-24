24 Mart 2023 iftar saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti ne zaman? Tüm illerin iftar saatleri
24 Mart 2023 iftar saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti ne zaman? Tüm illerin iftar saatleri...
Oruç tutan yurttaşlar iftarın saat kaçta olduğunu merak ediyor.
Ramazan ayı başladı. Ramazan'ın ilk orucu 23 Mart 2023'te tutulmaya başlandı. Peki, 24 Mart iftar saatleri kaç? "Adana", "Adıyaman", "Afyonkarahisar", "Ağrı", "Aksaray", "Amasya", "Ankara", "Antalya", "Ardahan", "Artvin", "Aydın", "Balıkesir", "Bartın", "Batman", "Bayburt", "Bilecik", "Bingöl", "Bitlis", "Bolu", "Burdur", "Bursa", "Çanakkale", "Çankırı", "Çorum", "Denizli", "Diyarbakır", "Düzce", "Edirne", "Elazığ", "Erzincan", "Erzurum", "Eskişehir", "Gaziantep", "Giresun", "Gümüşhane", "Hakkâri", "Hatay", "Iğdır", "Isparta", "İstanbul", "İzmir", "Kahramanmaraş", "Karabük", "Karaman", "Kars", "Kastamonu", "Kayseri", "Kilis", "Kırıkkale", "Kırklareli", "Kırşehir", "Kocaeli", "Konya", "Kütahya", "Malatya", "Manisa", "Mardin", "Mersin", "Muğla", "Muş", "Nevşehir", "Niğde", "Ordu", "Osmaniye", "Rize", "Sakarya", "Samsun", "Şanlıurfa", "Siirt", "Sinop", "Sivas", "Şırnak", "Tekirdağ", "Tokat", "Trabzon", "Tunceli", "Uşak", "Van", "Yalova", "Yozgat", "Zonguldak" iftar vakitleri.
İSTANBUL ------ 24 Mart 2023 ------ 19:26
ANKARA ------ 24 Mart 2023 ------ 19:11
İZMİR ------ 24 Mart 2023 ------ 19:33
ADANA ------ 24 Mart 2023 ------ 19:00
ADIYAMAN ------ 24 Mart 2023 ------ 18:48
AFYONKARAHİSAR ------ 24 Mart 2023 ------ 19:20
AĞRI ------ 24 Mart 2023 ------ 18:30
AKSARAY ------ 24 Mart 2023 ------ 19:06
AMASYA ------ 24 Mart 2023 ------ 18:59
ANTALYA ------ 24 Mart 2023 ------ 19:19
ARDAHAN ------ 24 Mart 2023 ------ 18:31
ARTVİN ------ 24 Mart 2023 ------ 18:35
AYDIN ------ 24 Mart 2023 ------ 19:30
BALIKESİR ------ 24 Mart 2023 ------ 19:30
BARTIN ------ 24 Mart 2023 ------ 19:13
BATMAN ------ 24 Mart 2023 ------ 18:37
BAYBURT ------ 24 Mart 2023 ------ 18:41
BİLECİK ------ 24 Mart 2023 ------ 19:22
BİNGÖL ------ 24 Mart 2023 ------ 18:40
BİTLİS ------ 24 Mart 2023 ------ 18:33
BOLU ------ 24 Mart 2023 ------ 19:16
BURDUR ------ 24 Mart 2023 ------ 19:20
BURSA ------ 24 Mart 2023 ------ 19:26
ÇANAKKALE ------ 24 Mart 2023 ------ 19:36
ÇANKIRI ------ 24 Mart 2023 ------ 19:08
ÇORUM ------ 24 Mart 2023 ------ 19:02
DENİZLİ ------ 24 Mart 2023 ------ 19:25
DİYARBAKIR ------ 24 Mart 2023 ------ 18:41
DÜZCE ------ 24 Mart 2023 ------ 19:18
EDİRNE ------ 24 Mart 2023 ------ 19:36
ELAZIĞ ------ 24 Mart 2023 ------ 18:45
ERZİNCAN ------ 24 Mart 2023 ------ 18:44
ERZURUM ------ 24 Mart 2023 ------ 18:37
ESKİŞEHİR ------ 24 Mart 2023 ------ 19:20
GAZİANTEP ------ 24 Mart 2023 ------ 18:52
GİRESUN ------ 24 Mart 2023 ------ 18:49
GÜMÜŞHANE ------ 24 Mart 2023 ------ 18:44
HAKKARİ ------ 24 Mart 2023 ------ 18:27
HATAY ------ 24 Mart 2023 ------ 18:57
IĞDIR ------ 24 Mart 2023 ------ 18:26
ISPARTA ------ 24 Mart 2023 ------ 19:19
K.MANMARAŞ ------ 24 Mart 2023 ------ 18:54
KARABÜK ------ 24 Mart 2023 ------ 19:12
KARAMAN ------ 24 Mart 2023 ------ 19:09
KARS ------ 24 Mart 2023 ------ 18:30
KASTAMONU ------ 24 Mart 2023 ------ 19:07
KAYSERİ ------ 24 Mart 2023 ------ 19:00
KİLİS ------ 24 Mart 2023 ------ 18:53
KIRIKKALE ------ 24 Mart 2023 ------ 19:08
KIRKLARELİ ------ 24 Mart 2023 ------ 19:34
KIRŞEHİR ------ 24 Mart 2023 ------ 19:05
KOCAELİ ------ 24 Mart 2023 ------ 19:22
KONYA ------ 24 Mart 2023 ------ 19:12
KÜTAHYA ------ 24 Mart 2023 ------ 19:22
MALATYA ------ 24 Mart 2023 ------ 18:48
MANİSA ------ 24 Mart 2023 ------ 19:32
MARDİN ------ 24 Mart 2023 ------ 18:39
MERSİN ------ 24 Mart 2023 ------ 19:03
MUĞLA ------ 24 Mart 2023 ------ 19:28
MUŞ ------ 24 Mart 2023 ------ 18:36
NEVŞEHİR ------ 24 Mart 2023 ------ 19:03
NİĞDE ------ 24 Mart 2023 ------ 19:03
ORDU ------ 24 Mart 2023 ------ 18:51
OSMANİYE ------ 24 Mart 2023 ------ 18:56
RİZE ------ 24 Mart 2023 ------ 18:40
SAKARYA ------ 24 Mart 2023 ------ 19:21
SAMSUN ------ 24 Mart 2023 ------ 18:57
ŞANLIURFA ------ 24 Mart 2023 ------ 18:46
SİİRT ------ 24 Mart 2023 ------ 18:34
SİNOP ------ 24 Mart 2023 ------ 19:02
ŞIRNAK ------ 24 Mart 2023 ------ 18:32
SİVAS ------ 24 Mart 2023 ------ 18:54
TEKİRDAĞ ------ 24 Mart 2023 ------ 19:32
TOKAT ------ 24 Mart 2023 ------ 18:56
TRABZON ------ 24 Mart 2023 ------ 18:43
TUNCELİ ------ 24 Mart 2023 ------ 18:44
UŞAK ------ 24 Mart 2023 ------ 19:24
VAN ------ 24 Mart 2023 ------ 18:28
YALOVA ------ 24 Mart 2023 ------ 19:25
YOZGAT ------ 24 Mart 2023 ------ 19:03
ZONGULDAK ------ 24 Mart 2023 ------ 19:15
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