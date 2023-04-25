Millet Partisi'nden Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'ni boykot kararı

Yayınlanma: 25.04.2023 - 14:23

Güncelleme: 25.04.2023 - 14:23

14 Mayıs seçimlerinde yarışacak partilerden Millet Partisi, cumhurbaşkanı seçimlerini boykot etme kararı aldığını duyurdu.

Partinin genel başkanı Cuma Nacar tarafından yapılan kısa açıklamada "Ne olduğu belirsiz bu cumhurbaşkanlığı sisteminde bu sisteme karşıyız, Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini boykot ediyoruz" denildi.

Açıklamada, Millet Partisi'nin 600 milletvekili adayıyla Türkiye'nin her yerinde kendi isim ve logosuyla tek başına seçimlere girdiği ve oy pusulasının birinci sırasında yer aldığı hatırlatıldı.