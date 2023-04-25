Millet Partisi'nden Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'ni boykot kararı

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde kullanılacak birleşik oy pusulasının ilk sırasında yer alan Millet Partisi, cumhurbaşkanı seçimlerini boykot etme kararı aldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2023 - 14:23
Millet Partisi'nden Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'ni boykot kararı
Abone Ol google-news

14 Mayıs seçimlerinde yarışacak partilerden Millet Partisi, cumhurbaşkanı seçimlerini boykot etme kararı aldığını duyurdu. 

Partinin genel başkanı Cuma Nacar tarafından yapılan kısa açıklamada "Ne olduğu belirsiz bu cumhurbaşkanlığı sisteminde bu sisteme karşıyız, Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini boykot ediyoruz" denildi. 

Açıklamada, Millet Partisi'nin 600 milletvekili adayıyla Türkiye'nin her yerinde kendi isim ve logosuyla tek başına seçimlere girdiği ve oy pusulasının birinci sırasında yer aldığı hatırlatıldı.


Millet Partisi 14 Mayıs seçimler

İlgili Haberler

MHP'de anket korkusu... 'Manipülasyon' olduğunu öne sürdü

MHP'de anket korkusu... 'Manipülasyon' olduğunu öne sürdü
ORC seçime 20 gün kala anket paylaştı: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 7 puan fark attı

ORC seçime 20 gün kala anket paylaştı: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 7 puan fark attı
Keramet ihalede: Yandaşın anketine Erdoğan'ın bile ağzı açık kalacak...

Keramet ihalede: Yandaşın anketine Erdoğan'ın bile ağzı açık kalacak...

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler