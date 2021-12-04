'Milletin Sesi' mitingi başladı

04 Aralık 2021 Cumartesi, 13:12

CHP 'Milletin Sesi' sloganıyla ilk mitingini Mersin'de saat 13:00'de başladı.

'Eren Kış-6 (Mercan Dağları) Operasyonu'nda Mersinli Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu'nun yaşamını yitirmesi nedeniyle miting alanında müzik yayını yapılmayacağı öğrenildi.

Kemal Kılıçdaroğlu, miting alanında açıklamalarda bulunuyor.



Kılıçdaroğlu, alandaki yurttaşların "Tayyip istifa" sloganlarına, "Onun istifa etmesine gerek yok, göndereceğiz onu" ifadeleriyle yanıt verdi.



Kılıçdaroğlu'nun satır başları şöyle:

"Herkesin şunu çok iyi bilmesini isterim. Bizim kitabımızda umutsuzluk yok. Az önce kardeşlerim konuştu. İçim dağlanarak izledim. 21. yüzyılın Türkiye'si bunu hak etmiyor. 20 yıldır bu ülkeyi yönetiyorlar. İki üniversite bitiren işsiz geziyorsa bu ayıp kime ait? Türkiye'yi bu ayıpta çekip çıkaracağız.

TÜİK rakamları üzerinden, emekli, asgari ücret, memur yani milyonlarca kişinin aylığını düşük rakamlar üzerinden belirlemeye çalışıyorlar. Bu işin uzmanları da hesap yaptılar, akademisyenler. TÜİK yüzde 3, hocalar yüzde 9 belirliyorlar. Yüzde 21 diyor TÜİK, hocalar diyor yüzde 58. Hangisi doğru?

İlk kez Türkiye tarihinde milletvekilleri bir yere giderken önümüze duvar ördüler. Mersinlilerin ve bütün Türkiye'nin huzurunda açık ve net söylüyorum, sizin duvarlarınız vız gelir bize. Vesayetin dün ne olduğunu bütün dünya gördü. Sarayın emrine giren memurlar devlet memuru değildir. Asgari ücretlinin, memurun, emeklinin hakkını savunmak sadece benim görevim değil, hepimizin görevi, ortak görev.

"İKTİDAR OLACAĞIZ"

Sizlerin desteği ile iktidar olacağız. İlk 1 hafta içinde çiftçinin bankalara, tarım kredi kooperatiflerine borçlarını sileceğiz. Traktörü, hayvanları asla haczedilmeyecek. Ziraat Bankası çiftçi dostu bir banka olacak. Mersin'in umut meydanından söz veriyorum. Çiftçiyi bu milletin efendisi yapmak, benim boynumun borcu olacak. Aynı şeyi esnaf için de yapacağız. Faize karşıysan neden bu faizler var, neden silmiyorsun? İktidar olduğumuzda ilk işlerden birisi esnaf bakanlığını kurmaktır, esnafın da yüzü gülecek. Halk Bankası'nı bir esnaf bankası yapacağız"

AYRINTILAR GELİYOR...